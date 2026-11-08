Bienestar animal y consumo consciente: marcas están transformando la industria cosmética en Chile

Elegir un cosmético ya no pasa solamente por su precio, eficacia o promesa de belleza. Cada vez más consumidores se interesan por conocer qué hay detrás de los productos que compran: cómo fueron elaborados, qué ingredientes contienen, cuál es su impacto en el medio ambiente y, especialmente, si fueron testeados en animales. Esta mayor conciencia está impulsando cambios en la industria y posicionando el bienestar animal y la sostenibilidad como atributos relevantes en las decisiones de consumo.

En ese contexto se realizó la segunda edición de los Premios Cruelty Free, iniciativa de la organización Te Protejo que busca visibilizar y reconocer a las marcas y productos cosméticos, de aseo del hogar y de animales de compañía que promueven prácticas éticas y responsables. En su versión 2026, cuatro marcas presentes en el mercado chileno fueron distinguidas por su aporte en sostenibilidad, innovación, formulaciones basadas en plantas y preferencia de los consumidores.

En la categoría Sostenibilidad, que reconoce productos que buscan minimizar su huella ambiental y promover prácticas responsables, la ganadora fue la marca brasileña Natura, con su crema reafirmante Ekos Cupuaçu. El premio Innovación, que destaca propuestas creativas que contribuyen a transformar el mercado, recayó en la estadounidense Oxyfresh por su aditivo para el agua. En Plant Based, categoría que distingue formulaciones libres de ingredientes de origen animal, fue reconocida la marca chilena La Cinta por su crema loción hidratante íntima. Finalmente, el premio Favorito del Público, definido mediante votación abierta a la comunidad, fue para la marca local Go Nails y su crema de manos y pies.

“Esta segunda versión de los Premios Cruelty Free en Chile ha sido una gran oportunidad para visibilizar los pasos que la industria local ha dado en políticas productivas que favorecen al medio ambiente, los animales y la innovación. Adicionalmente, más de 10 mil personas participaron votando por su producto favorito cruelty free, demostrando una vez más que las decisiones de compra libres de pruebas en animales son una tendencia constante en nuestro país”, indicó Yolanda López, directora corporativa de Te Protejo.

Los productos postulados fueron evaluados mediante un proceso técnico, a cargo de un jurado integrado por especialistas de distintas áreas de la industria, el consumo, la protección animal y la sostenibilidad. Entre ellos participaron Andrea Lagos, gerenta comercial, Marketing & Omnicanalidad de Preunic; Carolina Undurraga, gerenta de Gestión de Personas en Empresas DBS; Ignacia Uribe, fundadora y CEO de Fundación Veg y líder de V-Label Latam; Marian Hersan, líder en campañas de protección animal como Animal Naturalis, Animal Heroes y Animal Equality México; Verónica García Malo, directora general de la Alianza Ambiental de América; Paula Bengolea, directora ejecutiva de ForoInnovación; Pedro Alarcón, socio fundador de Functional Life; y Tamara Ortega, directora ejecutiva de Fundación Basura.

Un consumidor más consciente

En Chile, la preocupación por el bienestar animal ha adquirido una presencia creciente en la conversación sobre consumo responsable. Según una encuesta de Inside Research (2024), un 88% de la población aprueba la Ley 21.646, que prohíbe los ensayos en animales para la industria cosmética. A esto se suma una encuesta de Conadecus (2026), realizada con el Fondo para Asociaciones de Consumidores, que identificó el sello No testeado en animales de Te Protejo como el mejor evaluado por la población local.

Estos indicadores dan cuenta de un consumidor que comienza a mirar más allá de las características inmediatas de un producto y que incorpora criterios éticos y ambientales en sus elecciones. La ausencia de pruebas en animales, las formulaciones veganas, el uso de ingredientes de origen vegetal y los procesos productivos que buscan reducir el impacto ambiental son parte de una transformación que desafía a las marcas a transparentar sus prácticas y desarrollar propuestas más coherentes con estas nuevas expectativas.

“Para nosotros, recibir el reconocimiento de Favorito del Público con nuestra crema de manos Cotton Candy significa mucho más que ganar un premio. Nos llena de alegría saber que nuestra comunidad conecta con lo que hacemos y comparte nuestra forma de entender la belleza. Hoy vemos cómo las consumidoras se interesan cada vez más por elegir productos que respeten a los animales, y nos encanta ser parte de ese cambio con una propuesta que combina cosmética vegana y cruelty free”, señaló Laura Muñoz, product manager de Go Nails.

Los ganadores recibieron un galardón, un diploma digital y un kit de comunicación gratuito durante una ceremonia realizada el martes 3 de noviembre en María Luisa Café. La actividad contó con el auspicio de Preunic, Salcobrand y DBS Beauty Store.

Más que distinguir productos y marcas, los Premios Cruelty Free de Te Protejo buscan impulsar una transformación de la industria hacia modelos de producción y consumo que consideren el bienestar animal, la responsabilidad ambiental y la innovación como parte de una misma conversación.