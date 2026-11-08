Criteria: 46% siente decepción ante el “todo va a estar bien” de Kast

La frase “todo va a estar bien”, utilizada en varias ocasiones por el Presidente José Antonio Kast para transmitir tranquilidad frente a las dificultades que enfrenta el país, genera principalmente emociones negativas entre los ciudadanos. Según la última encuesta Agenda Criteria, un 46% declara sentir decepción al escucharla, mientras un 30% señala sentir rabia. En contraste, un 21% experimenta esperanza y un 15%, confianza. La pregunta permitía seleccionar más de una emoción.

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La percepción es más favorable entre quienes votaron por Kast en la segunda vuelta presidencial, pero tampoco es completamente homogénea. En ese grupo, un 41% asocia la frase con esperanza y un 31% con confianza. Sin embargo, un 32% también declara sentir decepción al escucharla. La encuesta fue realizada entre el 5 y 6 de noviembre, mediante un panel online, sobre una muestra de 802 personas mayores de 18 años.

La evaluación sobre la capacidad del Gobierno para hacer realidad el mensaje presidencial también muestra una distancia importante. Un 68% considera que la administración de Kast es poco o nada capaz de lograr que al país le vaya bien, frente a un 23% que la considera bastante o muy capaz. Entre quienes votaron por Kast en primera vuelta, la evaluación cambia significativamente: 62% considera que el Gobierno es bastante o muy capaz.

La encuesta registra además un deterioro en la evaluación general del Gobierno. La aprobación de Kast cae a 24%, un punto menos que en la medición anterior, mientras la desaprobación alcanza 67%, dos puntos más. Los atributos presidenciales también retroceden respecto de mayo: 48% lo considera trabajador, 39% lo califica como directo y 26% cree que es el líder que Chile necesita. Este último atributo registra una caída de 16 puntos.

La percepción sobre la conducción de las principales áreas del Gobierno sigue la misma tendencia. Un 55% considera incorrecto el camino seguido para enfrentar la situación de emergencia, frente a 26% que lo evalúa como correcto. En marzo, quienes consideraban correcto el manejo eran 39%, mientras que quienes lo calificaban como incorrecto alcanzaban 43%. En noviembre, además, un 48% estima que el Gobierno improvisa en materia de empleo, un 47% tiene esa percepción respecto de la seguridad y un 44% respecto del crecimiento económico.

En este escenario, el resultado asociado a “todo va a estar bien” muestra una brecha entre el mensaje presidencial y la forma en que una parte importante de la ciudadanía lo recibe: mientras la frase busca transmitir confianza, la emoción más mencionada es la decepción. El dato se suma a una evaluación general en descenso y a una percepción mayoritaria de falta de capacidad y planificación en áreas centrales de la gestión gubernamental.