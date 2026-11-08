Banda entra por forado a bóveda de banco y huye con más de $3 mil millones en Concepción

Un millonario robo quedó al descubierto durante la madrugada de este domingo en una sucursal del Banco BCI ubicada en avenida O’Higgins con Lincoyán, en pleno centro de Concepción. Los delincuentes habrían ingresado al recinto mediante un forado realizado desde un inmueble colindante que se encontraba en venta y desde allí consiguieron llegar hasta las bóvedas.

De acuerdo con los primeros antecedentes, se trataría de un robo planificado. Las alarmas de la sucursal se activaron durante la madrugada, a las 02:11 y 03:15 horas, lo que motivó la llegada de Carabineros al lugar. Posteriormente, detectives de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI quedaron a cargo de las diligencias.

El fiscal regional del Biobío, Mario Elgueta, señaló que preliminarmente al menos cinco personas habrían participado en el robo y que los responsables lograron acceder a las bóvedas para sustraer el dinero y luego escapar. La Fiscalía había situado inicialmente el monto en al menos $3.000 millones.

Sin embargo, durante la mañana las estimaciones sobre el monto sustraído fueron aumentando. Cooperativa informó posteriormente que el botín alcanzaría al menos $4.000 millones, mientras las diligencias continúan para establecer la cifra definitiva. Hasta ahora no se han informado detenidos y la PDI trabaja en establecer la identidad de los responsables y reconstruir la forma en que fue ejecutado el robo.