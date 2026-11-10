Expertos internacionales abordaron los desafíos de la industria eléctrica

La incorporación de energías renovables y nuevas tecnologías está transformando los sistemas eléctricos y plantea importantes desafíos para la industria: optimizar la generación y transmisión de electricidad, anticipar fallas y garantizar la continuidad del suministro. Estos fueron algunos de los temas abordados en el XVI Congreso Latinoamericano de Generación y Transporte de Energía Eléctrica (CLAGTEE 2026), realizado en Santiago, y que tuvo a la PUCV como institución anfitriona.

El encuentro fue organizado por la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, junto a la Universidad Estatal Paulista (Brasil) y la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina). Con más de tres décadas de trayectoria, este congreso se ha consolidado como un espacio de colaboración entre casas de estudio y representantes de la industria, orientado a compartir avances científicos y analizar los desafíos del sector energético en América Latina.

El programa contempló exposiciones y debates sobre integración de energías renovables, modernización de las redes eléctricas, aplicaciones de inteligencia artificial, mercados eléctricos y desarrollo de sistemas de propulsión eléctrica para vehículos de carga pesada, entre otras materias.

El vicerrector de Desarrollo, Jorge Mendoza, destacó la relevancia de que la PUCV participe en la organización de este encuentro internacional, considerando las transformaciones que experimenta el sector energético y las oportunidades que representan para la formación de nuevos profesionales.

“Hay grandes desafíos para nuestro país en cómo avanzamos en el cambio de nuestra matriz energética, que ya lo venimos incorporando principalmente con energías renovables, pero sin duda lo que se viene está muy influenciado por la incorporación de nuevas tecnologías”, resaltó.

Asimismo, destacó el aporte de la investigación universitaria al desarrollo productivo, señalando que “esta es una iniciativa práctica que busca incorporarse en los procesos nacionales e internacionales”. En esa línea, agregó que congresos como CLAGTEE representan “una ventana para todos nuestros estudiantes de postgrado y pregrado”, al propiciar el encuentro con académicos y especialistas que contribuyen a la formación de las nuevas generaciones y al acercamiento a las tecnologías emergentes.

Profundas transformaciones

Por su parte, el director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Ariel Leiva, destacó la relevancia académica y científica del encuentro, que permite abordar los desafíos que enfrentan los sistemas eléctricos en un escenario de profundas transformaciones. “El crecimiento sostenido de la demanda energética, impulsado por la electromovilidad, los centros de datos y el desarrollo de nuevas tecnologías, junto con la creciente incorporación de energías renovables, como la solar y la eólica, plantea importantes desafíos en materia de generación, transmisión, distribución y almacenamiento de energía eléctrica”, afirmó.

Mencionó, además, que gran parte de las actividades cotidianas dejarían de funcionar sin el suministro de energía eléctrica. “Nuestra dependencia de la electricidad es prácticamente total, desde las comunicaciones y el transporte hasta los servicios de salud, la industria y el funcionamiento de nuestras ciudades”, apuntó.

Desde la Universidad Nacional de Mar del Plata, el profesor Justo Roberts valoró la continuidad del congreso durante más de 30 años, que ha permitido mantener la colaboración entre investigadores de distintos países de la región. “Mantener la presencialidad en congresos permite establecer contactos y ver qué se hace en otros países”, indicó.

Por su parte, Celso Eduardo Tuna, de la Universidad Estatal Paulista, relevó la trayectoria de la iniciativa y su aporte a la cooperación regional. El encuentro, señaló, permite debatir sobre la modernización de los sistemas eléctricos y las vías prácticas para avanzar en la transición energética, incorporando temáticas como las redes inteligentes, la inteligencia artificial y los mercados eléctricos.