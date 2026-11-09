En áspera y tensa sesión, Cámara aprueba en general Presupuesto 2027 y abre debate por recortes

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes en general el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, en una jornada marcada por enfrentamientos políticos y cuestionamientos de la oposición a los recortes contemplados por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La aprobación permite que la iniciativa avance a su discusión en particular, instancia en la que se revisarán las partidas ministeriales, asignaciones e indicaciones presentadas durante la tramitación. El debate comenzará este martes y se extenderá durante la semana.

La votación se produjo en una sesión áspera. Uno de los primeros episodios de tensión ocurrió cuando los comités parlamentarios de oposición rechazaron autorizar el ingreso del director de Presupuestos, José Pablo Gómez, al hemiciclo.

El diputado republicano Agustín Romero reconoció que había aplicado una medida similar durante el Gobierno anterior. “No puedo reclamar mucho”, señaló.

Educación y programas sociales concentran las diferencias

El proyecto llegó a la Cámara luego de su paso por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, donde fueron rechazadas las partidas de los ministerios de Educación y Ciencia, además de diversas asignaciones correspondientes a otros organismos públicos.

Entre los puntos pendientes figuran recursos para programas de capacitación laboral, subsidios al empleo, iniciativas de transporte regional y financiamiento para adultos con discapacidad en residencias.

También generaron controversia las reducciones presupuestarias aprobadas durante la discusión en comisión para instituciones vinculadas a la memoria y los derechos humanos, entre ellas el Museo de la Memoria y distintos sitios de memoria.

La oposición ha cuestionado especialmente el impacto de los ajustes sobre el empleo. Durante el debate, el diputado Raúl Soto (PPD) emplazó al Ejecutivo por sus compromisos laborales y sostuvo que no se había cumplido la meta de creación de 50 mil puestos de trabajo anunciada por el ministro de Economía.

Hacienda defiende el proyecto

Pese a las diferencias, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, manifestó tranquilidad respecto del avance legislativo.

“La Ley de Presupuesto va avanzando, estamos tranquilos, no tenemos ninguna preocupación en ese sentido. Es lo normal, siempre hay discusiones, siempre hay partidas que se traban”, afirmó.

El secretario de Estado ha defendido la propuesta como un presupuesto de ajuste moderado, con énfasis en seguridad, niñez, reactivación económica, empleo y obras públicas.

La discusión contempla 2.242 indicaciones, cerca de un centenar de ellas provenientes del Ejecutivo. La revisión en particular será determinante para establecer cuáles de los recursos rechazados durante la etapa anterior serán finalmente repuestos.

El calendario legislativo contempla sesiones hasta el jueves 12 de noviembre, mientras que el plazo constitucional para despachar el Presupuesto vence el 29 de noviembre.