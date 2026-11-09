Senapred declara Alerta Amarilla en 10 comunas de Santiago por riesgo de aluviones y derrumbes

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este lunes Alerta Amarilla para diez comunas de la Región Metropolitana ante el riesgo de aluviones, deslizamientos de tierra y derrumbes, debido a las precipitaciones pronosticadas para las próximas horas.

La medida afecta a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, comunas ubicadas en sectores cercanos a la cordillera de los Andes.

La decisión responde a los antecedentes entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que mantiene vigentes avisos por probables tormentas eléctricas y precipitaciones de distinta intensidad durante este lunes 9 y martes 10 de noviembre.

Riesgo moderado de aluviones en la precordillera

El pronóstico meteorológico contempla tormentas eléctricas acompañadas de lluvias que pueden concentrarse en períodos breves, especialmente en sectores precordilleranos, valles precordilleranos y cordilleranos.

A estos antecedentes se suma la evaluación del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que mediante una minuta técnica advirtió que la probabilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es moderada en la precordillera y cordillera de la Región Metropolitana.

El organismo precisó que estos fenómenos incluyen flujos de detritos, deslizamientos de tierra y caídas de rocas. En contraste, la probabilidad de remociones en masa es baja en la cordillera de la Costa y los sectores del valle.

Senapred informó que la Alerta Amarilla estará vigente desde este lunes y se mantendrá mientras las condiciones meteorológicas y de riesgo así lo justifiquen.