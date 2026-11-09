A ocho meses del “bencinazo”, Gobierno recién busca limitar a $20 las alzas de combustibles

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció este lunes un proyecto de ley para limitar a $20 por litro las eventuales alzas de las gasolinas y el diésel durante los próximos 90 días, en respuesta al encarecimiento internacional de los combustibles producto del conflicto bélico.

La iniciativa será presentada al Congreso con discusión inmediata y busca que los incrementos internacionales se traspasen de manera más gradual a los precios internos, reduciendo su impacto sobre los hogares y la actividad económica.

El anuncio fue confirmado por el Mandatario tras participar en el comité político ampliado en el Palacio de La Moneda, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantara durante la mañana nuevas medidas de contención.

“Vamos a procurar usar los ahorros y el ordenamiento fiscal que hemos tenido hasta ahora para poder hacer que estas alzas sean aún menores y más pausadas”, sostuvo el secretario de Estado.

Posteriormente, Kast explicó que el Ejecutivo trabaja junto a los partidos oficialistas y los jefes de bancada para acelerar la tramitación de la propuesta.

“Estamos pensando en cómo abordar los próximos 90 días. Y, en esa línea, hemos contado con el apoyo y el trabajo en conjunto con los presidentes de los partidos, con los jefes de bancada, para presentar un proyecto de ley con discusión inmediata, que ojalá se pueda tramitar esta semana, para que cualquier alza que venga en los próximos 90 días no supere el techo de los $20 de alza”, afirmó.

En lo inmediato, el Gobierno informó que el ajuste de precios correspondiente a esta semana se limitará a $40 por litro, el mínimo permitido por la legislación vigente.

Según los antecedentes entregados por Hacienda, desde antes del inicio de la guerra el precio internacional del diésel ha aumentado un 80%, mientras que las gasolinas registran un incremento del 40%.

Desde la cartera explicaron que la decisión busca dar más tiempo para una eventual estabilización de los mercados internacionales.

“La situación geopolítica internacional sigue siendo incierta, pero podría evolucionar favorablemente en los próximos meses. Por ello, hemos decidido dar más tiempo para que los precios internacionales puedan estabilizarse, desacelerando el traspaso de las alzas”, señalaron.

El anuncio también contempla un esfuerzo fiscal adicional al que ya realiza el Estado mediante el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

De acuerdo con Hacienda, entre agosto y octubre el mecanismo tuvo un impacto fiscal de $1,1 billones, de los cuales $860 mil millones correspondieron a la contención del precio del diésel.

“$1,1 billones gastados (o dejados de recaudar) en 3 meses equivalen a casi todo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social en un año”, indicaron desde el ministerio.

Durante ese período, el precio del diésel se mantuvo, en promedio, $280 por litro por debajo de su valor de paridad. De esa diferencia, $110 correspondieron a una menor recaudación del impuesto específico y $170 a subsidios directos financiados por el Estado.

La cartera precisó que solo durante esta semana el impacto fiscal del Mepco alcanza los US$80 millones y que actualmente el Fisco subsidia $170 por cada litro de diésel.

Respecto de las nuevas medidas, Hacienda sostuvo que el límite de $20 por litro permitirá moderar los ajustes futuros, aunque reconoció que el Ejecutivo no tiene control sobre las variaciones del mercado internacional.

“El Gobierno no puede controlar los precios internacionales de los combustibles ni anticipar el desenlace del conflicto bélico”, señalaron.

Sin embargo, afirmaron que sí es posible recurrir a los mecanismos fiscales disponibles para amortiguar sus consecuencias.

“Lo que sí puede hacer es utilizar responsablemente los instrumentos disponibles para amortiguar sus efectos”, agregaron.

Desde el ministerio concluyeron que el Ejecutivo ya ha asumido un esfuerzo fiscal significativo y que la nueva iniciativa busca entregar mayor estabilidad a los precios internos durante los próximos tres meses.