Tensión con Argentina: Danstar llega esta semana a Punta Arenas y prepara viaje a Malvinas

El buque chileno Danstar llegará esta semana a Punta Arenas para completar los preparativos de su primer viaje comercial hacia las islas Malvinas, programado para diciembre. La operación se desarrolla en medio de tensiones diplomáticas con Argentina, país que reclama la soberanía del archipiélago y desde donde han surgido iniciativas para impedir el abastecimiento marítimo desde Chile.

La embarcación, perteneciente a la naviera chilena Easter Island Logistics, tiene previsto arribar entre el martes y miércoles a la capital de Magallanes, luego de enfrentar retrasos por condiciones meteorológicas adversas durante su navegación hacia el sur, según informó Bío Bío Chile.

El carguero, con capacidad para transportar 1.400 toneladas, ingresará a las instalaciones de Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) para realizar trabajos técnicos antes de emprender su travesía hacia Puerto Argentino o Puerto Stanley.

La operación contempla transportar alimentos, frutas, verduras, cemento, materiales de construcción y productos para vehículos, con el objetivo de establecer una conexión comercial periódica entre Punta Arenas y las islas.

Argentina cuestiona la operación

El proyecto ha provocado controversia en Argentina, donde la diputada Agustina Propato presentó una iniciativa legislativa que busca permitir la incautación de embarcaciones destinadas a abastecer las Malvinas.

Los cuestionamientos también se relacionan con versiones sobre un eventual vínculo del servicio marítimo con el proyecto petrolero Sea Lion, que Argentina rechaza por desarrollarse en un territorio cuya soberanía disputa con el Reino Unido.

Desde Chile, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich (RN), descartó que las objeciones argentinas puedan impedir la operación comercial. “Bajo ningún punto de vista se puede parar este buque”, afirmó el jefe comunal, quien defendió el derecho de Magallanes a establecer relaciones comerciales con las islas.

Radonich sostuvo que los tratados internacionales garantizan la navegación y el intercambio comercial. “La convención del mar, que por cierto está suscrita por Argentina y también por Chile, garantiza el tránsito del libre navegar por esta zona, se garantiza también el libre comercio”, señaló.

Cancillería apuesta por la vía diplomática

El Gobierno chileno ha buscado reducir la tensión bilateral. El canciller Francisco Pérez sostuvo previamente que la navegación está protegida por los tratados internacionales, mientras que su par argentino, Pablo Quirno, ha manifestado públicamente su compromiso con la libertad de navegación.

La ruta proyectada contempla atravesar el estrecho de Magallanes y continuar hacia las islas bajo el régimen de paso inocente reconocido por el derecho internacional.

La iniciativa busca reactivar una conexión comercial interrumpida desde 2011 y abrir nuevas oportunidades para las empresas magallánicas. “Esperamos durante diciembre este barco llegue lleno de productos vendidos en nuestra ciudad para que lleguen directamente a las islas”, expresó Radonich.

La naviera mantiene su planificación para realizar el primer zarpe durante diciembre, mientras ambos gobiernos buscan evitar que las controversias políticas interfieran con la operación marítima.