En el marco del Día Mundial del Saneamiento, Aguas Andinas presentó el museo itinerante “Mapocho: una historia que nos llena de vida”, una experiencia educativa y patrimonial que recorrió la evolución del principal río de Santiago, desde sus orígenes hasta su recuperación ambiental. La iniciativa también invitó a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la ciudad para avanzar hacia un futuro más sostenible.

La exposición al aire libre se instaló junto al Museo Nacional de Bellas Artes y contó con la participación del gobernador de Santiago, Claudio Orrego; el gerente general de Aguas Andinas, José Sáez; y el director ejecutivo de Fundación Mapocho Vivo, Joaquín Moure. A la actividad también asistieron alumnos de la escuela Patrocinio San Antonio, niños, niñas, familias y transeúntes que se acercaron a conocer la muestra.

Una exposición para conocer la historia del río

El museo itinerante estuvo compuesto por 12 paneles temáticos que abordaron la historia geológica y cultural del Mapocho, su vínculo con el desarrollo de Santiago y el proceso de saneamiento que permitió poner fin a las descargas de aguas servidas. Además, mostraron el retorno de distintas especies de flora y fauna nativa a sus riberas.

La muestra también incorporó los desafíos actuales y futuros para fortalecer la resiliencia hídrica de la ciudad, entre ellos, el desarrollo de nuevas fuentes de agua, como el reúso de aguas tratadas, y otras alternativas para enfrentar los efectos del cambio climático.

La jornada contempló espacios educativos realizados en conjunto con Fundación Mapocho Vivo. En ellos se exhibieron fósiles, especies representativas y material científico para explicar la evolución ecológica de la cuenca y la importancia del Mapocho como corredor biológico urbano.

A esto se sumó una muestra audiovisual con registros históricos, testimonios e imágenes que dieron cuenta de la transformación del río y de su recuperación como espacio para la naturaleza, la cultura, el deporte y la vida comunitaria.

El saneamiento como punto de partida para la recuperación

Para el gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, “este museo itinerante buscó acercar esta historia a las personas y demostrar que la recuperación ambiental es posible cuando existen visión de largo plazo, colaboración y compromiso con el medioambiente. El Mapocho es hoy un símbolo de adaptación y resiliencia, y una muestra de lo que una ciudad puede lograr cuando se reconcilia con la naturaleza. Al mismo tiempo, nos inspira a seguir avanzando frente a los desafíos del futuro, mediante soluciones innovadoras en seguridad hídrica y economía circular, esenciales para enfrentar la profunda vulnerabilidad climática de nuestro país”.

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, comentó que “muchos todavía no conocen el tesoro que tiene Santiago, un río Mapocho que lleva 16 años libre de aguas servidas. Este avance realizado por el Estado junto a Aguas Andinas, ha transformado a Santiago en la primera ciudad en el mundo en alcanzar el 100% de tratamiento en sus aguas residuales urbanas, lo que protege la salud de las personas y permite recuperar la biodiversidad. Tenemos razones para sentirnos orgullosos, pero también la responsabilidad de cuidarlo y seguir recuperando sus riberas para que el Mapocho sea un espacio de encuentro, caminable y pedaleable para todos”.

Hace 16 años, Santiago inició un proceso de reencuentro con su río a través del proyecto Mapocho Urbano Limpio, desarrollado por Aguas Andinas. La iniciativa puso fin a décadas de contaminación asociada a las descargas de aguas servidas, permitió recuperar la calidad de sus aguas y favoreció el regreso de distintas especies nativas a sus riberas.

Este proceso también abrió nuevas oportunidades para desarrollar espacios públicos, áreas verdes y proyectos urbanos, sociales y deportivos que actualmente forman parte de la vida cotidiana de miles de personas.

Nuevos desafíos para proteger el Mapocho

Con esta actividad, Aguas Andinas buscó destacar uno de los hitos ambientales más relevantes de las últimas décadas en la Región Metropolitana y transmitir su legado a las nuevas generaciones.

Mediante los paneles informativos, el material audiovisual, las actividades de divulgación científica y la participación de organizaciones especializadas, la exposición invitó a redescubrir el río que dio origen a Santiago y a reconocer el impacto de su recuperación en la calidad de vida de la ciudad.