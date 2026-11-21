Se trata de una alianza militar –la única que ha firmado Chile– que está vigente y que se constituyó a fines de la década de los cuarenta del siglo pasado, para establecer una defensa colectiva y la cooperación entre todos los países en caso de que fueran agredidos por una potencia extracontinental. Obviamente, estaba enmarcada en la Guerra Fría, cuando se temía una agresión de la extinta Unión Soviética. Toda esa historia, por supuesto, hoy es historia.

¿Por qué hoy el TIAR –y su potencial alianza militar– deberían activarse?, ¿sobre qué bases?, ¿por qué Chile debe participar?, ¿quién decide eso por Chile: el Congreso, el Cosena o un funcionario de Gobierno?

El Escudo de las Américas, además de la cooperación contra los carteles, tiene un capítulo sobre economía: qué inversiones son las más convenientes, quiénes pueden invertir en América Latina. Se trataría de privilegiar inversiones “confiables”, como dice el texto. ¿Y qué es lo confiable, estrictamente?

Lo curioso es que en esta convocatoria, que –según aducen– tiene como objetivo “combatir al crimen organizado”, uno de sus miembros, El Salvador, despliega cerca de 2 mil militares en Haití para combatir a bandas y pandillas. ¿Dónde está el Escudo en el caso haitiano? ¿O la OEA?

