A dos días de que el Gobierno aceptara su renuncia, la exsubsecretaria de Ciencia, Carolina Rossi, abordó las diferencias que precipitaron su salida y reveló que no conoció previamente el contenido del cuestionado acuerdo suscrito entre el ministerio y OpenAI, la empresa de Sam Altman detrás de ChatGPT.

“No tuve información o acceso previo a la firma del acuerdo. Puede ser un acuerdo que de fondo esté correcto, pero no me pareció no haber conocido esta información al detalle previo a que saliera en la prensa”, afirmó en entrevista con La Tercera.

Rossi, la segunda persona en dejar la Subsecretaría de Ciencia en ocho meses de Gobierno, también contradijo la versión entregada públicamente por la ministra Ximena Lincolao respecto de las últimas desvinculaciones de funcionarios, concretadas mientras ejercía como ministra subrogante.

“No estaba al tanto de esos despidos, me enteré ese mismo día, apenas estaban ocurriendo”, aseguró.

La exautoridad situó el origen de sus diferencias con Lincolao a mediados de agosto, aunque reconoció que comenzó a considerar su renuncia el 23 de octubre, tras el despido de su asesor directo, Nicolás Fuenzalida.

En ese contexto, confirmó que acudió a La Moneda para plantear sus inquietudes y vinculó las gestiones de Palacio con la llegada de Carolina Calvo, quien actualmente ejerce como subsecretaria subrogante.

Pese a que la intervención del Ejecutivo no evitó su salida, Rossi agradeció el respaldo del Presidente José Antonio Kast y enfatizó que su renuncia fue voluntaria y obedeció a diferencias técnicas con la ministra.

“Yo apoyo la tecnología, pero faltó espacio de conversación profunda con la academia y los científicos; porque si no se hace, en algún momento se va a caer el eslabón”, advirtió.

Asimismo, manifestó su preocupación por la continuidad del Plan Nacional de Acción de Cuántica y del Plan Nacional de Acción de Biotecnología, iniciativas que, según señaló, debían ser lanzadas durante los próximos días.