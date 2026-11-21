Con carácter y contundencia, la selección chilena Sub 17 debutó este sábado 21 de noviembre con una victoria por 4-2 ante Argelia en el Mundial de Catar 2026, en un encuentro disputado en el complejo deportivo Aspire.

El estreno mundialista comenzó cuesta arriba para la Roja. Ilyes Mekkaoui (minuto 8) y Yacine Abed (minuto 15) adelantaron al elenco africano, que aprovechó las dificultades defensivas del combinado nacional durante el primer cuarto de hora.

Sin embargo, Chile reaccionó rápidamente. Rodrigo Catalán (minuto 21) descontó con un potente remate desde fuera del área, mientras que Lucas López (minuto 28) igualó el marcador con un cabezazo tras un tiro de esquina.

A los 34 minutos, Amaro Pérez completó la remontada con una notable maniobra individual dentro del área, dejando a la selección chilena en ventaja antes del descanso.

En el complemento, Argelia buscó el empate, pero el arquero Vicente Villegas respondió con una crucial atajada a los 72 minutos. Poco después, Jonathan Guerrero (minuto 81) aprovechó un contragolpe para sentenciar el 4-2 definitivo.

¡CHILE ANOTÓ EL CUARTO CON ASISTENCIA DEL ARQUERO! Vicente Villegas sacó rápido y el balón fue recepcionado por Nanitamo Guerrero, que burló a la defensa rival y convirtió el 4-2 ante Argelia. #MundialSub17EnDSPORTS #U17WC https://t.co/OzmyyVj81H — DSPORTS (@DSports) November 21, 2026

Con este resultado, la Roja dio un importante paso en sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final del certamen planetario.

El próximo desafío de Chile será ante República Dominicana, este martes 24 de noviembre a las 11:30 horas, mientras que cerrará su participación en la fase de grupos frente a Montenegro, el viernes 27, a las 12:00 horas.

Cabe recordar que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros accederán a la fase de eliminación directa.