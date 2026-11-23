Restos de frutas, verduras y otros residuos orgánicos suelen terminar en la basura domiciliaria, pese a que pueden aprovecharse mediante procesos de compostaje. En las ciudades, esta práctica ha encontrado alternativas para desarrollarse incluso en espacios reducidos, a través de sistemas como las vermicomposteras, que utilizan lombrices para transformar los desechos en humus.

El desafío de reducir la basura domiciliaria en Chile

La gestión de los residuos domiciliarios es uno de los desafíos ambientales que enfrentan las ciudades. De acuerdo con cifras del Ministerio del Medio Ambiente, en Chile se generan más de 7,9 millones de toneladas de residuos sólidos domiciliarios al año. De ese total, cerca del 58% corresponde a residuos orgánicos.

Estos desechos, que incluyen restos de alimentos y otros materiales biodegradables, pueden ser aprovechados mediante procesos de compostaje. En lugar de terminar mezclados con la basura convencional, pueden transformarse en material orgánico útil para el suelo.

En ese contexto, el compostaje urbano permite incorporar esta práctica en viviendas que no necesariamente cuentan con patios o grandes superficies. Una de las alternativas es la vermicompostera, un sistema que utiliza lombrices para descomponer la materia orgánica y producir humus. Sin embargo, su funcionamiento depende de condiciones adecuadas de alimentación, humedad y ubicación. Los errores de manejo pueden provocar malos olores, aparición de insectos y dificultades para mantener las lombrices.

Vermicompostaje: los errores que pueden afectar el proceso

Uno de los problemas más habituales es incorporar demasiados residuos orgánicos en poco tiempo. Aunque podría parecer que alimentar más a las lombrices permite producir más humus, el exceso de materia orgánica puede superar la capacidad de procesamiento del sistema y generar fermentación.

“La mayoría de las personas que abandona una vermicompostera no lo hace por falta de espacio, sino por errores de manejo simples de corregir”, señala Christian Velásquez, gerente general de Vermis.

El ejecutivo advierte que la cantidad de alimento debe ajustarse a la capacidad del sistema y al ritmo de procesamiento de las lombrices.

Otro aspecto relevante es controlar la humedad del sustrato. Si permanece demasiado seco, las lombrices pueden deshidratarse; mientras que el exceso de agua favorece la putrefacción y la aparición de malos olores. “La prueba es simple, sólo se necesita apretar un puñado de sustrato y ver que quede húmedo, sin gotear”, indica.

La ubicación y el manejo de los residuos también importan

La forma en que se incorporan los restos de alimentos es otro factor que influye en el funcionamiento de una vermicompostera. Dejar los residuos sobre la superficie, en lugar de enterrarlos adecuadamente, puede favorecer la aparición de moscas y atraer roedores.

La ubicación del sistema también requiere atención. La exposición directa al sol o a lluvias sin control puede alterar la temperatura y la humedad del sustrato, afectando las condiciones que necesitan las lombrices para desarrollarse.

“Una mala praxis, es elegir mal la ubicación, porque el sol directo o la lluvia descontrolan temperatura y humedad. El lugar define el éxito, ya que una vermicompostera mal ubicada falla aunque la manejes bien”, afirma Velásquez.

A estos cuidados se suma la observación periódica de la población de lombrices. Su comportamiento puede entregar señales sobre las condiciones del sistema, especialmente cuando comienzan a escapar en grandes cantidades.

El especialista advierte que estas fugas pueden indicar que el ambiente dejó de ser adecuado para ellas. Por eso, revisar su presencia y observar cambios en el sustrato permite detectar posibles problemas antes de que el sistema deje de funcionar.

Compostaje urbano y Ley REP: el desafío de valorizar los residuos

El aprovechamiento de los residuos orgánicos también se relaciona con los desafíos de gestión ambiental que enfrenta el país. En Chile, la Ley 20.920, conocida como Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), establece un marco para la gestión de residuos y fija obligaciones para los productores de determinados productos prioritarios, junto con metas de recolección y valorización.

Aunque el compostaje domiciliario y la vermicompostera no reemplazan las políticas de gestión de residuos a mayor escala, pueden contribuir a que parte de la materia orgánica generada en los hogares tenga un destino distinto a la basura convencional.

La práctica, sin embargo, depende de mantener condiciones apropiadas para el proceso y de adaptar la cantidad de residuos incorporados a la capacidad de cada sistema. Así, el compostaje urbano aparece como una alternativa para aprovechar parte de los desechos orgánicos que se generan diariamente en los hogares.