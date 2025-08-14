Universidades privadas se unen en feria laboral para conectar a jóvenes con más de 250 empresas

La Corporación de Universidades Privadas (CUP) anunció el lanzamiento de su quinta Feria Laboral online, un evento que se ha consolidado como un puente clave entre los nuevos talentos y el mundo profesional. La iniciativa, impulsada por una prestigiosa red de 15 casas de estudio, busca reafirmar su compromiso con la empleabilidad y el desarrollo productivo de Chile.

Este año, la feria se desarrollará entre el 18 y el 29 de agosto a través del portal http://feriacup.cl. Se espera la participación de al menos 250 destacadas empresas nacionales e internacionales y la asistencia de más de 2.000 estudiantes y egresados, una cifra consistente con el éxito de sus versiones anteriores.

El objetivo central del evento es ser una plataforma de oportunidades tanto para recién egresados en busca de su primer empleo como para profesionales con experiencia que deseen un nuevo impulso en su carrera. La plataforma virtual no solo incluirá ofertas en Santiago, sino también en varias regiones del país, permitiendo a los postulantes interactuar directamente con los equipos de reclutamiento de diversas industrias.

La red de talentos que impulsa esta feria está compuesta por 15 universidades comprometidas con la formación de excelencia y la inserción laboral de sus futuras generaciones: Universidad Autónoma de Chile; Universidad Adventista de Chile; Universidad Bernardo O’Higgins; Universidad Católica Silva Henríquez; Universidad Central; Universidad de Las Américas; Universidad del Alba; Universidad Finis Terrae; Universidad Gabriela Mistral; Universidad Miguel de Cervantes; Universidad Santo Tomás; Universidad Academia de Humanismo Cristiano; Universidad de Viña del Mar; y Uniacc.

Un impulso en un escenario desafiante

Esta iniciativa cobra especial relevancia en el marco de los últimos informes de empleo, que muestran una tasa de desocupación para profesionales con educación superior del 8,1% en el trimestre marzo-mayo, la más alta registrada fuera del período de pandemia.

“Esta feria es nuestra respuesta proactiva y unificada. No nos quedamos sólo en la formación; asumimos un rol activo en la inserción y el desarrollo laboral de nuestros miles de estudiantes y egresados a lo largo de todo el país”, señaló Santiago González, presidente de la CUP y rector de la Universidad Central. “Invitamos a los jóvenes a ser protagonistas de su futuro y a las empresas a descubrir el enorme talento que nuestras instituciones forman”, agregó.

Para incentivar la participación, se sortearán 1.000 accesos Premium a la plataforma Trabajando.com, partner de la iniciativa, entre quienes actualicen su currículum y postulen a las ofertas disponibles. Para registrarse y conocer más detalles sobre las empresas y actividades, visite el sitio oficial del evento: https://feriacup.cl/.