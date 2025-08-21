Becas Maule: formando especialistas para fortalecer la salud pública y reducir brechas en la región

La falta de médicos especialistas en Chile es una realidad que impacta directamente en la atención oportuna de los pacientes. Según cifras del Ministerio de Salud, en el país existe un déficit superior a 3.000 especialistas, concentrado principalmente en regiones, donde los tiempos de espera para consultas y cirugías pueden triplicar los de la capital.

En el caso de la Región del Maule, históricamente una de las zonas más afectadas por la escasez, programas como las Becas Maule y la formación de especialistas en la Universidad Católica del Maule han sido clave para reducir esta brecha y fortalecer la red asistencial pública.

Bajo este contexto, y en poco más de diez años de trayectoria, la Escuela de Postgrado y Especialidades Médicas de la Universidad Católica del Maule (UCM) se ha consolidado como un actor clave en el fortalecimiento de la salud regional. A la fecha, suma 213 médicos especialistas titulados y mantiene en formación a 118 profesionales en disciplinas estratégicas para la red asistencial del Maule.

Desde su inicio, el programa ha marcado un hito en la formación médica de la región: Becas Maule I permitió la titulación de 99 especialistas, mientras que Becas Maule II formó a 60 profesionales en la UCM y las Becas Ministeriales a otros 53. En conjunto, estas iniciativas han tenido un impacto sin precedentes en la disponibilidad de médicos altamente capacitados, contribuyendo a reducir la histórica brecha de especialistas en el Maule.

Especialistas que fortalecen la salud pública

El programa está dirigido a médicos cirujanos titulados que buscan realizar una especialización o subespecialización en la región. Los postulantes deben contar con un título universitario y cumplir con las bases del concurso. A cambio de la beca, los profesionales se comprometen a retribuir la inversión trabajando en la red asistencial del Maule, reforzando así el sistema público de salud.

Iván Castillo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule, destacó que “valoramos profundamente el impacto de la formación de especialistas que desarrolla la Escuela de Postgrado y Especialidades Médicas UCM y del programa Becas Maule en el fortalecimiento de la formación de especialistas médicos en nuestra región. Estas becas representan una herramienta estratégica que permite a nuestros profesionales acceder a programas de especialización de alta calidad, respondiendo a las necesidades sanitarias locales y contribuyendo directamente al desarrollo de un sistema de salud más equitativo y resolutivo en el Maule”.

“La inversión en capital humano avanzado no sólo potencia el crecimiento académico y profesional de nuestros médicos, sino que también refuerza el compromiso institucional con la vocación de servicio público. Como Facultad, asumimos con responsabilidad la tarea de acompañar y formar a estos especialistas, conscientes de que su retorno a la región será clave para mejorar la atención médica, reducir brechas de acceso y consolidar una red de salud más robusta y cercana a la comunidad”, afirmó Castillo.

Experiencia internacional que fortalece la salud regional

En 2017, un grupo de becados del programa realizó una pasantía en el Hospital Saint Luc, en Bélgica, gracias al convenio entre la Universidad Católica de Lovaina y la UCM. Entre ellos estuvo el doctor Jaime Martínez, titulado en Anestesiología y Reanimación en la UCM, quien hoy cuenta con más de seis años de experiencia y forma parte del equipo de especialistas del Hospital de Curicó.

“La formación en anestesia en el Hospital Regional de Talca fue constante y de gran calidad. Recibí un acompañamiento cercano de cada docente, siempre motivados en que uno aprenda a realizar múltiples procedimientos y ejecutarlos de la mejor manera. Durante el segundo año tuve además la posibilidad de perfeccionarme en Bélgica, experiencia que, si bien fue exigente por el idioma, resultó profundamente enriquecedora. Al titularme, no tuve dificultades para desenvolverme en el ámbito clínico; además de la atención en pabellón, me he dedicado a labores administrativas, realizando subrogancias en la jefatura de servicio por casi cuatro años y asumiendo la jefatura interina durante algunos meses”, sostuvo Martínez.

“Recomiendo plenamente a cualquier médico que postule a la beca ingresar a la Universidad Católica del Maule. Ha sido una experiencia formativa muy valiosa, ya que las herramientas que entrega la UCM son sólidas y consistentes. En lo personal, he tenido excelentes oportunidades de desarrollo profesional y académico, lo que atribuyo en gran medida a la formación recibida en la Universidad”, indicó el especialista.

En términos prácticos, contar con especialistas en las regiones permite diagnósticos más rápidos, tratamiento oportuno y seguimiento continuo de enfermedades crónicas o complejas, contribuyendo a mejorar la salud pública y reducir las inequidades territoriales.

Concurso Médicos Cirujanos 2026 Minsal UCM

El concurso de ingreso 2026 del Ministerio de Salud (Minsal) ya se encuentra abierto bajo la modalidad de Etapa de Destinación y Formación (EDF), dirigido a médicos cirujanos contratados según el artículo 8° de la Ley 19.664. El calendario del proceso establece fechas clave: la publicación de bases y apertura de postulaciones se realizó el 12 de agosto; el cierre de postulaciones será el 3 de septiembre, dando paso al proceso de selección entre el 8 y el 19 de septiembre. Finalmente, los resultados se publicarán el 24 de septiembre, y la formalización de las becas se realizará el 25 de septiembre.

La Universidad Católica del Maule (UCM) se encargará del proceso de habilitación, que se realiza tras el llamado a viva voz liderado por el Ministerio de Salud (Minsal) a nivel nacional.

Actualmente, la UCM imparte una amplia gama de especialidades médicas, entre las que destacan Cirugía General, Obstetricia y Ginecología, Psiquiatría de Adultos, Anestesiología y Reanimación, Pediatría General, Medicina Interna, Ortopedia y Traumatología, Medicina Familiar, Anatomía Patológica, Psiquiatría Infantil y Medicina de Urgencia, así como subespecialidades en Cardiología, Oncología Médica y Neonatología.

Los interesados pueden consultar las bases del concurso, requisitos y proceso de postulación en el sitio web del Minsal, donde se encuentran disponibles para descarga.