Postgrado con excelencia académica, becas y foco en internacionalización

La Universidad de Talca refuerza su compromiso con la excelencia académica y la internacionalización, mediante una oferta de programas de postgrado, apoyadas por becas institucionales dirigidas a sus estudiantes.

Programas de excelencia

“Tenemos una de las mejores infraestructuras del país, para la formación de nivel avanzado y un claustro de profesores de excelencia reconocidos internacionalmente. De hecho, nos posicionamos en el quinto lugar a nivel nacional entre las universidades con acreditación de 6 y 7 años en adjudicación de proyectos Fondecyt. Estos son algunos de los atributos que ofrecemos a quienes se interesan por cursar estudios de alta especialización”, detalló el rector de la Universidad de Talca, Carlos Torres Fuchslocher.

La autoridad universitaria agregó que “el 100% de nuestros los Programas de Doctorado con egresados está acreditado, el 100% de nuestros doctorandos tiene beca, más del 30% de ellos son extranjeros. Ofrecemos programas de magister en todas las áreas de conocimiento y una sólida excelencia en la formación. Asimismo, nuestras especialidades médicas y odontológicas destacan por su vínculo con el territorio y amplio acceso a campos clínicos. Los estudiantes de especializaciones odontológicas cuentan con tecnología y equipamiento de vanguardia y una oferta amplia e innovadora. Además, contamos con becas y beneficios institucionales dirigidos a profesionales de la odontología que se desempeñan en el sector público”.

Becas

Sergio Wehinger, director de Postgrado de la UTalca, destacó que durante 2025 “hemos becado a más de 200 estudiantes de doctorado tanto nacionales como extranjeros. Adicionalmente, contamos con hasta 10 becas para cada magíster disponibles anualmente para financiar los aranceles”.

Dentro de los beneficios ofrecidos se encuentra la Beca Doctorado UTalca, dirigida a estudiantes nacionales, además de becas especiales para estudiantes extranjeros, que busca atraer a profesionales de diversos países para que puedan estudiar en Chile en las diversas áreas del conocimiento en las que se imparten los programas.

Se suman a estas ayudas, la Beca Especial de Manutención, la Beca Guillermo Blanco Martínez para magísteres, destinada a egresados de la misma casa de estudios y las becas especiales de exención de arancel para programas de Magíster Académicos, además de las becas para programas de Magíster mixtos, profesionales y especialidades en salud.

“Todas estas becas nos permiten atraer talentos nacionales y extranjeros lo que fortalece nuestro rol como institución educativa que apoya de forma integral el desarrollo profesional y personal de nuestros estudiantes”, señaló el director de Postgrado.

Testimonios

Débora Lavandero, estudiante del Doctorado en Ciencias Agrarias, es una de las beneficiarías de la beca de doctorado. La estudiante valoró la posibilidad de acceder a ella, ya que “se transformó en una oportunidad para continuar mi carrera académica y el trabajo de investigación que realizo en Argentina. Además, pude integrarme al reconocido Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA-UTalca), donde actualmente estoy realizando mi tesis doctoral”.

Al respecto, el director de postgrado explicó que, “el requisito esencial para postular es contar con la aceptación formal en alguno de nuestros programas. Si bien, apoyamos a los estudiantes a postular inicialmente a becas externas como las que entrega ANID, AGCID o las de la OEA, aquellos que no resulten beneficiados pueden optar a nuestras becas institucionales”.

Otro punto que destacar es el apoyo a la movilidad internacional con que cuenta la UTalca. “Este año disponemos de más de 20 becas que financian pasantías internacionales, desde 3 a 6 meses para estudiantes de magísteres académicos y doctorados”, sostuvo Sergio Wehinger.

Es el caso de Erbio Díaz, quien realizó una pasantía en la Universidad Philip de Marburgo en Alemania con el apoyo de una Beca de Internacionalización del Programa de Doctorado en Ciencias Mención Modelado de Sistemas Químicos y Biológicos. “Para mí ha sido la mejor experiencia de mi vida, porque me dio la posibilidad de integrarme a un equipo multidisciplinario de primer nivel en el área donde desarrollo mi investigación. También me permitió perfeccionar mi inglés lo que contribuyó significativamente a mi crecimiento personal”, valoró.

En este sentido, el director de Postgrado destacó que la UTalca mantiene altos estándares de calidad académica, resaltando que, “todos nuestros programas de doctorado con egresados se encuentran acreditados”.

Para conocer detalles específicos de los requisitos y procesos de postulación a estos programas, la universidad ha dispuesto toda la información en su sitio web postgrados.utalca.cl, para que los interesados exploren y aprovechen esta oportunidad única de formación avanzada y de excelencia.