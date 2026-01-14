Conoce los requisitos para ingresar a la UCM

Este pasado lunes 5 de enero se dieron a conocer los resultados de la PAES 2026 y, como una forma de entregar apoyo y asesoría a los futuros postulantes y sus familias, la Universidad Católica del Maule (UCM) dispuso equipos de profesionales en sus sedes de San Miguel en Talca y Nuestra Señora del Carmen en Curicó, quienes han estado acompañando a quienes necesitan orientación en el proceso de postulación. En ese mismo esfuerzo, entre el 20 y el 23 de enero, los equipos de Admisión de ambas sedes seguirán disponibles para guiar, orientar y concretar la matrícula de las y los nuevos estudiantes.

Para este proceso, las y los postulantes deberán contar con su Cédula de Identidad vigente y su Licencia de Enseñanza Media. De manera opcional, se recomienda disponer del Registro Social de Hogares y, en el caso de quienes postulan a Pedagogía en Educación Física, presentar un certificado médico que acredite un estado de salud compatible. Toda esta documentación debe presentarse en formato digital.

Un puntaje no define el talento

En el caso de las y los jóvenes que obtuvieron puntajes más bajos de lo que necesitan para postular a la universidad, pero que desean igualmente postular a la UCM, la directora de Admisión señaló que “en la UCM creemos profundamente en las personas y en sus procesos. Un puntaje no define el talento, la vocación ni el compromiso. Como universidad recomendamos informarse con tranquilidad sobre todas las vías de ingreso disponibles, considerar carreras afines a sus intereses y fortalezas, y no perder la confianza en sí mismos. Siempre hay caminos para avanzar cuando existe motivación y sentido de propósito”, afirmó.

Destacó, además, que los puntajes de corte de años anteriores son una referencia confiable para la admisión y que pueden servir como una orientación general, pero no son un valor fijo ni garantizado. “Cada proceso es distinto y depende del comportamiento de la postulación de cada año. Por eso, invitamos a usarlos como referencia, pero a postular con esperanza y convicción en sus proyectos”, puntualizó.

Hay factores que pueden hacer variar los puntajes de corte de una carrera a otra cada año, principalmente por la cantidad de postulantes, los puntajes obtenidos ese año, el número de vacantes disponibles y el orden de preferencias de los estudiantes. Es un proceso dinámico, por lo que los resultados varían año a año.

En este sentido, Rebolledo destacó que es importante que los y las postulantes hagan una estrategia para ordenar las preferencias de las carreras tras conocer los resultados PAES, priorizando la verdadera vocación e interés personal y no solo por el puntaje. Es importante combinar sueños con realismo, informarse bien sobre cada carrera y confiar en que estudiar aquello que da sentido y propósito es clave para un proceso formativo pleno y exitoso.

Por otra parte, si una o un postulante es seleccionado en lista de espera, significa que el proceso aún está abierto. Si se liberan cupos, estos se asignan respetando estrictamente el orden establecido. Por eso, es importante mantenerse atento a las comunicaciones oficiales de la UCM y confiar en que aún existen posibilidades.

Es por esto que la directora de admisión llamó a no perder la esperanza, ya que, indicó, existen nuevas oportunidades de ingreso si no se es seleccionado en la primera etapa: “Sí, nuestra Universidad ofrece distintas alternativas de ingreso, como admisión especial, llamados posteriores y otras vías de admisión. La UCM, es una universidad comprometida con la inclusión y la equidad, y busca constantemente abrir oportunidades reales para que más personas puedan acceder a la educación superior”, concluyó.