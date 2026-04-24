Diputado Karlezi (PNL): La Moneda tendrá que preguntar “cada una de sus decisiones” a Franco Parisi

El diputado por la RM del Partido Nacional Libertario (PNL), Pier Karlezi, arremetió contra la disposición del Ejecutivo a negociar con el Partido de la Gente (PDG) por la ley miscelánea, y acusó que desde La Moneda están “creando un monstruo” en su líder, Franco Parisi.

Sus declaraciones ocurren luego de que el ex candidato presidencial acusara al Ejecutivo de no respetar sus negociaciones con el PDG, a propósito de que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, le bajara el perfil a la promesa de mantener el impuesto a las pymes en 12,5 %. “El ministro Claudio Alvarado está desconociendo parte de nuestro acuerdo”, apuntó Parisi, deslizando que existiría una descoordinación entre él y su par de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Lo raro es que [el Gobierno] le entrega al PDG, pero no le entrega al resto; que esté buscando tanto esos votos que se olvida del resto. Nosotros hacemos política seria”, afirmó Karlezi en conversación con La Tercera.

“Las almas del PDG no conversan. Y siento que es un partido con tal nivel de utilitarismo, como por ejemplo lo que decía ayer Pamela Jiles, que lo pueden buscar: ‘Si no nos dan lo que quieran, no están nuestros votos. Ah, nos dieron lo que queríamos y aquí están nuestros votos’ ¿Qué tan firmes son las convicciones que tienen? Porque vimos que votaron casi todos en contra de la ley de aula protegida”, aseveró el congresista.

En esa línea, afirmó que el origen del problema está en el propio Gobierno “porque ellos están creando un monstruo [Franco Parisi] al que le van a tener que preguntar desde ahora en adelante cada una de sus decisiones“.

“Ayer, cuando Alvarado salió diciendo que no era parte del acuerdo el tema de las pymes, Franco Parisi puso un tuit. Cinco minutos después estaba corregido” sentenció.