Más recursos, más riesgo y más impacto: cómo las universidades están redefiniendo la investigación

En un contexto marcado por la creciente demanda por conocimiento aplicado, innovación y respuestas académicas a problemas complejos, las universidades enfrentan el desafío de fortalecer sus capacidades de investigación y creación más allá de los esquemas tradicionales de financiamiento. En Chile, este escenario se ha visto tensionado por la alta competencia por fondos públicos y por la necesidad de impulsar investigación de frontera con impacto social, cultural y científico.

Es en ese marco que la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) presentó los resultados de Avanza UC, un fondo institucional creado este año con el objetivo de fomentar la investigación y la creación disruptiva y de alto impacto. En su primera convocatoria, la iniciativa adjudicó 113 proyectos, seleccionados entre un total de 337 postulaciones provenientes de todas las áreas del conocimiento, en un proceso altamente competitivo y sometido a evaluación rigurosa.

Avanza UC es un fondo interno financiado con recursos propios de la Universidad, fruto de un esfuerzo presupuestario institucional orientado a priorizar la investigación y la creación académica. Por su alcance, volumen de recursos y metodología de evaluación, se trata de una iniciativa inédita en la historia del sistema de educación superior chileno.

Juan Carlos de la Llera, rector de la universidad, señaló que Avanza UC “es una señal concreta de cómo entendemos el rol de la universidad: fortalecer la investigación, promover el trabajo interdisciplinario y poner el conocimiento al servicio de los desafíos que enfrenta Chile. La alta participación y el interés por esta convocatoria dan cuenta de una comunidad académica comprometida y con vocación por aportar a abordar problemáticas concretas del país”.

Los proyectos adjudicados corresponden a iniciativas de investigación y creación que abarcan todas las áreas del conocimiento, de acuerdo con la clasificación OCDE. Consideran disciplinas como ciencias sociales, ingeniería y tecnología, medicina y ciencias de la salud, ciencias naturales, humanidades, artes y ciencias agrícolas. Cada proyecto contempla un financiamiento de hasta $35 millones, lo que en conjunto representa una inversión superior a los $3.500 millones destinada a impulsar investigación de frontera y creación académica al interior de la Universidad. Además, las propuestas seleccionadas incluyen colaboración con instituciones de más de 20 países, entre ellos Estados Unidos, China, Brasil, España, Reino Unido, Australia y Alemania.

El proceso de evaluación y adjudicación se basó en criterios de calidad académica, pertinencia y potencial de desarrollo, e involucró la participación de 110 evaluadores pertenecientes a la comunidad académica UC, en un sistema diseñado para asegurar exigencia y transparencia.

Desde la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, la vicerrectora María Angélica Fellenberg destacó que los proyectos adjudicados “asumen riesgos, exploran cruces interdisciplinarios no obvios y se mueven en la frontera del conocimiento”. Añadió que la convocatoria recibió propuestas de alto nivel provenientes de todas las áreas del conocimiento, lo que refleja “la vitalidad y diversidad del ecosistema de investigación de la Universidad”.

En la misma línea, la directora de Investigación (DINV), María Elena Boisier, subrayó que el proceso de postulación “superó ampliamente nuestras expectativas, tanto por el número de propuestas recibidas como por su diversidad disciplinar”. Añadió que este nivel de participación “da cuenta de una universidad activa, que investiga, crea y busca permanentemente generar impacto desde distintas áreas del conocimiento”.

La alta convocatoria, el nivel de las postulaciones y la solidez del proceso de evaluación refuerzan la pertinencia de Avanza UC como instrumento de apoyo a la investigación y la creación académica. En ese contexto, la Universidad confirmó la continuidad del fondo y la apertura de una nueva convocatoria durante 2026.

Finalmente De la Llera comentó que Avanza UC “es parte de la base del cambio que estamos construyendo como universidad y se inscribe en el Sueño UC, una visión que nos moviliza a volcar nuestras capacidades y talentos hacia los grandes desafíos de la sociedad”.