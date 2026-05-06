Remolacha: la crisis que amarga al mundo rural

¡Hola! En Ñuble, la remolacha siempre fue sinónimo de trabajo y esfuerzo. Cada temporada, los campos se llenaban de la esperanza de una buena cosecha, que no solo sostenía a cientos de familias, sino que también formaba parte del alma agrícola de nuestra región.

La rutina era conocida: siembra, cosecha y contratos con Iansa que garantizaban el futuro de las familias remolacheras. Todo parecía seguir su curso, hasta ahora.

Este año, la noticia cayó como un balde de agua fría: Iansa anunció que no comprará remolacha para la temporada 2026-2027, dejando a más de 400 agricultores en la cuerda floja, sin saber qué sembrar ni cómo enfrentar el futuro. Para muchos, esta decisión es más que un simple cambio empresarial, es un “tiro de gracia” que amenaza con derrumbar lo que tantos han trabajado durante décadas.

En este escenario, la incertidumbre se apodera de los campos de Ñuble. La falta de contratos, las amenazas al empleo y la dependencia del azúcar importado generan un panorama oscuro para el sector agrícola. Pero, ¿qué soluciones se están planteando? ¿Es posible darle un futuro a los agricultores que hoy enfrentan una de las crisis más grandes de los últimos años?

En Aquí Ñuble nos adentramos en las claves de este conflicto que deja a muchos con sabor amargo, para entender qué está en juego y cómo puede cambiar la vida de miles de trabajadores rurales en nuestra región.

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El sabor amargo que deja Iansa en Ñuble

La decisión unilateral de la industria del azúcar de no comprar más remolacha local dejó en Ñuble a todo el mundo con sabor amargo.

Iansa, la mayor procesadora de azúcar en Chile, de un día para otro decidió no contratar remolacha local para la temporada 2026‑2027, una medida que ha sido descrita por los propios agricultores como “un tiro de gracia” para el mundo rural.

Esta decisión dejará a más de 400 agricultores en total incertidumbre y pone en peligro el sustento de miles de personas que dependen de esta cadena productiva.

¿Qué pasará ahora con Ñuble? Para los agricultores de la zona, este no es solo un golpe económico, sino el quiebre de una tradición agrícola que ha sido base de su sustento durante décadas. Aquí, en los campos de Ñuble, Maule y Biobío, la remolacha no es solo un cultivo: forma parte de la vida diaria de miles de familias.

El mayor temor es que Iansa dejará más de 7.000 hectáreas de cultivo en el aire. La incertidumbre se apodera de cada rincón de la región: ¿qué sembrarán ahora?, ¿cómo harán frente a la falta de mercado?

Pero la crisis no solo afecta a los agricultores. Más de 3.000 personas dependen directa o indirectamente de la producción de remolacha: transportistas, operarios, técnicos. Este es un golpe para el corazón de la economía rural, una que vive de la tierra y del esfuerzo diario de la gente.

El diputado Rodrigo Ramírez no dudó en calificar la situación: “Es un golpe para las familias rurales, un golpe para la estabilidad de nuestras comunidades”.

En resumen, esto no es solo una noticia más, implica un desgaste de confianza en un sistema que no está protegiendo a quienes han hecho posible la producción agrícola de esta región.

Solución temporal

Con la incertidumbre palpable, Cristóbal Martínez, diputado de la UDI, propuso una solución temporal: un subsidio económico que permita “amortiguar el impacto”, mientras se trabaja en un plan de reconversión agrícola.

¿Pero un subsidio puede ser la respuesta? Si bien no es una solución permanente, existe consenso en que el subsidio serviría como un apoyo temporal, mientras se diseñan alternativas productivas para los afectados.

“Es clave anticiparnos y dar estabilidad económica a las familias, mientras avanzamos en el proceso de reconversión”, afirmó. Pero, ¿será suficiente? El tiempo dirá si estas medidas son efectivas.

La crisis por la remolacha no es solo un conflicto entre Iansa y los agricultores. Para el mundo rural de Ñuble se trata de una muestra de lo que puede suceder cuando el sector agrícola se enfrenta a decisiones empresariales que no consideran el impacto social y económico en las comunidades rurales.

Con la posibilidad del subsidio temporal, la reconversión de cultivos y el apoyo al empleo agrícola, el futuro de Ñuble y otras regiones afectadas podría encontrar una salida.

Sin embargo, los trabajadores demandan que el Gobierno actúe con rapidez y con un plan claro que entregue certezas a las familias y a los productores, garantizando que el mundo rural no vuelva a quedar desprotegido.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl.