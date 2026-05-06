Museo de la Memoria y los DDHH de Chile recibió en Madrid el Premio Derechos Humanos Rey de España

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) de Chile ha sido distinguido internacionalmente con el X Premio de Derechos Humanos Rey de España, galardón otorgado por el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá de Henares. La solemne ceremonia de entrega se llevó a cabo este miércoles 6 de mayo en el Paraninfo de la histórica universidad madrileña.

El acto de entrega contó con la participación del Rey de España, el presidente del Senado, el ministro de Hacienda, el rector de la Universidad de Alcalá y el defensor del pueblo.

Lo recibió la directora ejecutiva del Museo, María Fernanda García, quien agradeció junto al presidente del directorio del museo, Patricio Zapata Larraín.

“El valor del Museo de la Memoria y de los DDHH, no reside en remover las sombras del pasado, sino en contribuir a edificar el hoy y el mañana. Y lo hace mediante historias personales, vínculos familiares, nombres y apellidos: circunstancias donde es posible reconocerse. El gran logro del museo radica en esa generación de empatía”, comentó el Rey Felipe VI en la ceremonia celebrada en la Capilla de San Idelfonso de la Universidad de Alcalá.

El jurado, compuesto por destacadas personalidades como el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, evaluó un total de 57 candidaturas provenientes de 14 países.

En su fallo, valoraron especialmente la “ingente actividad memorística” desarrollada por el Museo desde su fundación en 2010, destacándola como una garantía de futuro para la democracia y los derechos humanos.

“Recibir este reconocimiento de manos del Defensor del Pueblo y del Rey de España es un honor que reafirma el valor universal de la memoria” —comentó María Fernanda García— y agregó: “En el Museo de la Memoria y los DDHH trabajamos con la convicción de que recordar no es un acto del pasado, sino un compromiso activo hoy. Hemos conectado con experiencias de otros países que también enfrentaron violaciones a los derechos humanos, con una mirada transversal. Eso ha permitido posicionar al Museo como un espacio para pensar, conversar y cuestionar”.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos ha consolidado su legitimidad internacional mediante colaboraciones con gobiernos y organismos extranjeros, aportando metodologías y acompañando políticas públicas de memoria. Sus vínculos con ACNUR y los Archivos Nacionales de Francia, junto al resguardo de documentos desclasificados de la CIA, Naciones Unidas y archivos europeos y latinoamericanos, lo posicionan como depositario clave de una vasta red internacional.

En diciembre de 2025, esta labor se amplió con la acogida del archivo del Exilio Español en Chile, reforzando una memoria compartida. Respaldado por la UNESCO y su rol asesor en Iberoamérica y Europa, el Museo reafirma su capacidad de incidir globalmente en la construcción de una cultura de respeto a la dignidad humana.

El impacto global del MMDH se refleja también en su intensa labor de extensión y préstamos internacionales. Durante 2026, el Museo colaborará con el Museo de Arte de São Paulo (MASP) en Brasil, mediante el préstamo de 60 piezas originales para la exposición sobre el Colectivo Acciones de Arte (CADA), y con el Museum Angewandte Kunst de Frankfurt, Alemania, enviando afiches históricos y objetos de la Unidad Popular. Esta proyección internacional se complementa con el programa “Memorias Compartidas”, desarrollado junto al Centro Cultural de España, que integrará actividades de cine, teatro y conferencias, además de la incorporación del Archivo del Exilio Español en Chile al patrimonio del Museo.

Archivo para el poder judicial, exposiciones transversales y espacio cultural

La exposición permanente del MMDH ocupa dos tercios de su edificio de 5.000 metros cuadrados. En este espacio, se exhibe una muestra que integra testimonios, documentos, archivos históricos y piezas audiovisuales destinados a preservar la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile de la dictadura de Augusto Pinochet (sept 1973- marzo 1990).

El MMDH es el archivo de memoria más grande de Chile que incorpora permanentemente nuevos relatos. Ha recibido donaciones de más de 300 instituciones nacionales e internacionales.

Su relevancia se refleja en que el Poder Judicial, con causas abiertas en todo Chile, solicita información al Museo de manera constante.

La programación temporal del Museo aborda temáticas globales que trascienden las fronteras nacionales.

Para 2026, la institución presenta una cartelera diversa que incluye la exposición Siberia: Prisión de naciones, creada por el Sybir Memorial Museum, la cual reconstruye las deportaciones masivas de polacos durante la ocupación soviética de 1939.

Asimismo, el museo exhibirá la obra de los artistas David Lamelas e Hildegarde Duane, una muestra de arte contemporáneo que revisa la construcción del poder a través de las imágenes televisivas entre las décadas de 1970 y 1990, exponiendo la teatralidad mediática del autoritarismo tanto en dictaduras como en democracias.

Además de su labor archivística y museográfica, el MMDH mantiene durante todo el año una activa programación cultural y educativa gratuita que lo posiciona como un espacio de encuentro ciudadano.

Su cartelera incluye ciclos de teatro y cine, conversatorios, lanzamientos de libros, talleres para públicos de distintas edades y actividades formativas para docentes. El edificio también abre sus espacios para conciertos y presentaciones artísticas de gran convocatoria, que amplían el acceso a la cultura.

Su colección reúne a más de 170 artistas que, a través de la fotografía, las artes visuales y el audiovisual, han contribuido a preservar y resignificar la memoria histórica.

Entre ellos destacan Jorge Tacla, Paz Errázuriz, Chas Gerretsen y Claudio Di Girolamo, junto a referentes contemporáneos como Cecilia Vicuña, el Colectivo de Acciones de Arte (CADA), Vicente Ruiz y Silvio Caiozzi. Esta diversidad de miradas y lenguajes artísticos convierte a la colección en un acervo único.

Ubicado en un edificio de vanguardia diseñado por los arquitectos Mario Figueroa, Lucas Fehr y Carlos Dias, en un barrio que une parques con una intensa vida gastronómica, académica y cultural, el Museo utiliza su estructura de “manzana abierta” para generar una luminosidad natural que simboliza la transparencia.

La pluralidad de la institución se sustenta en un directorio compuesto por figuras de amplia trayectoria pública, como la ex Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria, el escritor Arturo Fontaine Talavera, y el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña González.

Con más de 3.500.000 de visitantes desde su apertura y una comunidad digital de casi 460.000 personas en Instagram, el Museo se consolida como el centro cultural con mayor audiencia digital en Chile y un pilar fundamental para la educación en derechos humanos a nivel iberoamericano.

Importantes figuras internacionales y nacionales lo han visitado. Destacan líderes políticos como Ban Ki-moon, Sebastián Piñera, Joachim Gauck, François Hollande, Pedro Sánchez y Olaf Scholz, princesa Mary de Dinamarca, Baltasar Garzón, así como activistas y referentes culturales de la talla de Angela Davis, Adolfo Pérez Esquivel, Silvia Federici y Esther Mujawayo. También artistas como Sting y Tom Morello han recorrido sus salas, sumando su voz al reconocimiento del Museo como símbolo de resiliencia democrática.

Desde la creación del premio, se han celebrado nueve ediciones. Las organizaciones galardonadas han sido la entidad brasileña Pastoral da Criança; la Fundación Myrna Mack de Guatemala; el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer; la organización chilena no gubernamental `Un techo para mi País´; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos `Todos los Derechos para Todas y Todos´ de México; la institución de las Adoratrices, de España; la Patrulla Aérea Civil Colombiana; la ONG hondureña Acoes, y, en su última edición, la ONG mexicana Colectivo Familias por Nuestros Desaparecidos de Jalisco.