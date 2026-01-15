Universidad consolida su liderazgo en I+D+i en salud con adjudicación de fondo FIU Frontera Etapa 2

Un nuevo paso en su consolidación como referente de I+D+i en salud centrada en las personas dio la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), al adjudicarse la Etapa 2 del Programa de Financiamiento I+D+i Universitario Frontera (FIU Frontera), impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con una inversión que supera los $10.389 millones.

La iniciativa permitirá a la PUCV –única universidad no estatal en adjudicarse este fondo– continuar desarrollando el proyecto “FIU Frontera PUCV: Ciencia, Salud y Bienestar”, que articula las capacidades de la Institución en el ámbito de biomedicina, biotecnología, investigación avanzada, formación de capital humano, innovación y transferencia de conocimiento en torno a desafíos críticos del país en materia de salud y bienestar, con un enfoque centrado en las personas y en la pertinencia territorial.

Claudia Altamirano, académica de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCV y directora ejecutiva del proyecto, destacó que “FIU Frontera PUCV representa una respuesta estructural y visionaria a las necesidades del país en salud y bienestar, proyectando a la Universidad hacia un rol protagónico en la transformación del ecosistema científico nacional con proyección internacional”. Añadió que el plan ha recibido un respaldo transversal de actores del sistema de salud, validando su impacto y pertinencia social.

Investigación de frontera en salud

El proyecto FIU Frontera PUCV es una iniciativa de salud centrada en las personas que consolida las capacidades de la Universidad mediante la creación de una orgánica en salud y bienestar con la implementación de un centro de Biotecnología, Biomedicina y Bienestar (CID3B) especializado en diagnóstico avanzado.

Este centro permitirá entregar soluciones, capacidades y apoyo a actores estratégicos del área de la salud de la región, para la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles como cáncer, hipertensión, autoinmunes, que se agudizan en el contexto del envejecimiento de la población, y –como sello identitario de la PUCV– las enfermedades huérfanas.

Para el rector Nelson Vásquez, “el trabajo que han venido desarrollando nuestras investigadoras y nuestros investigadores ha sido clave para alcanzar esta adjudicación, y constituye un estímulo para seguir fortaleciendo el aporte de la PUCV al país desde la investigación e innovación. En ese contexto, resulta fundamental reconocer el liderazgo de la profesora Claudia Altamirano, quien junto a un equipo de 38 académicos y gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación, ha impulsado la creación de un centro de investigación biomédica en la Universidad, iniciativa que dio origen a la propuesta hoy adjudicada”.

Agregó que “nuestro Plan de Desarrollo Estratégico 2023-2029 se comprometió con el desarrollo del país y en capacidad institucional de generar proyectos grandes que beneficiarán a Chile. La adjudicación de este proyecto es una respuesta a esa expectativa de gran envergadura”.

A su vez, el vicerrector de Investigación, Creación e Innovación (VINCI), Luis Mercado, enfatizó que “la adjudicación del proyecto FIU Frontera Etapa 2, es un gran logro y reconocimiento para la PUCV, simboliza nuestro liderazgo en el sistema CTCi a nivel nacional. La PUCV es la única universidad del G9 que ha adjudicado el proyecto, destacando por la calidad de su propuesta y el alto nivel del Índice de capacidades I+D+i. Lo primero se debe al talento y la calidad de la propuesta junto con la impecable ejecución de la etapa1. Lo segundo se lo debemos a todo el trabajo histórico y productos de investigación/innovación de todos los investigadores e investigadoras de la PUCV. Destaco y felicito el trabajo que ha liderado la Dra. Claudia Altamirano, quien asumirá como directora del FIUF Etapa 2, junto a la directora alterna, la Dra. Paula Ascorra. Destaco el tremendo logro que hemos podido alcanzar gracias a un compromiso institucional, que se proyectará en un Centro de Investigación Biomédica, el CID3B, de especiales características el cual será un aporte real al territorio y al país, abriendo además una senda en el compromiso de la PUCV para la formación de personas y de capital humano avanzado”.

Mercado agregó que “este centro es un ejemplo de trabajo inter, trans y multidisciplinario que involucra a más de una treintena de especialistas de la PUCV, con un vínculo de calidad con otras instituciones y una importante colaboración internacional. Todo lo anterior hará de la PUCV un referente que marcará un hito institucional acorde a su historia centenaria”.

Liderazgo regional en ciencia y salud

El fondo FIU Frontera está orientado a universidades con capacidades avanzadas en investigación, permitiéndoles consolidar plataformas científicas de alto nivel, fortalecer la interdisciplinariedad y generar soluciones con impacto público, en coherencia con las políticas nacionales de desarrollo científico y tecnológico.

De esta forma, la PUCV se convirtió en la única universidad de la Región de Valparaíso en acceder a un fondo FIU Frontera con un proyecto que dialoga directamente con los compromisos del Estado en materia de ciencia y desarrollo.

Rodrigo González, seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, sostuvo que “quiero destacar con orgullo la adjudicación de uno de los cuatro proyectos del programa FIU Frontera en nuestra región. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso demostró un alto nivel de competitividad, lo que confirma que las capacidades en ciencia e innovación están sólidamente consolidadas en Valparaíso”.

La convocatoria FIU Frontera Etapa 2 recibió un total de 14 postulaciones de universidades acreditadas en investigación, de las cuales solo cuatro fueron seleccionadas para recibir financiamiento. Las instituciones adjudicatarias fueron: Universidad de Talca, Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Universidad de Santiago de Chile.

Con este hito, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ad portas de su centenario, reafirma su compromiso público con el desarrollo del país, avanzando desde la excelencia académica hacia la construcción de un futuro más justo, saludable y sostenible, desde la región de Valparaíso hacia Chile y el mundo.