Chile se convierte en sede del primer Bootcamp Internacional de Ingeniería Nuclear en Sudamérica

Chile será sede del primer Bootcamp Internacional de Ingeniería Nuclear en Sudamérica, una iniciativa que reunirá a 30 estudiantes de educación media en torno a una experiencia intensiva de formación científica, con acceso al único reactor nuclear operativo del país, laboratorios prácticos y mentorías de expertos internacionales.

Entre el 20 y el 23 de enero, Santiago se transformará en un polo regional de educación científica juvenil con la realización del Bootcamp Internacional de Ingeniería Nuclear 2026, programa que llega por primera vez al continente. Los participantes, estudiantes de segundo a cuarto medio de establecimientos públicos y privados de la capital, fueron seleccionados a través de una convocatoria abierta, en la que debieron enviar un video explicando su interés por la ciencia, su motivación para participar y cómo este tipo de formación podría impactar su futuro académico y el desarrollo del país.

Los jóvenes vivirán una experiencia intensiva de cuatro días centrada en ciencia aplicada, aprendizaje práctico y contacto directo con infraestructura nuclear real. El programa se desarrollará en el Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con jornadas presenciales gratuitas entre las 9:00 y las 16:00 horas, y contará con la participación de once expertos nacionales e internacionales en áreas como reactores avanzados, seguridad nuclear, aplicaciones médicas de la radiación y transición energética.

Un proyecto con respaldo internacional y anclaje local

Se trata de la cuarta versión internacional del programa, tras ediciones realizadas en Jamaica y Puerto Rico. El proyecto fue creado por la ingeniera nuclear Dra. Charlyne Smith, fundadora de Empower Nations Council, y cuenta con el apoyo del Anthropocene Institute, con sede en Palo Alto, California. En Chile, su implementación es posible gracias a la colaboración entre la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), PAR Explora, Bioquimica.cl, Congreso Futuro y Fundación Encuentros del Futuro (FEF).

“Queremos que los estudiantes no solo aprendan sobre energía nuclear, sino que la experimenten de forma tangible. Buscamos que salgan de este programa sabiendo que pueden comprender ciencia compleja, resolver problemas reales y contribuir a los grandes desafíos globales de energía y clima. Este bootcamp los conecta directamente con científicos, ingenieros, médicos y expertos que hoy están diseñando el futuro energético del planeta”, señaló la Dra. Charlyne Smith, fundadora del programa.

La llegada del bootcamp al país tiene su origen en los vínculos generados en Congreso Futuro, donde Smith participó como expositora en la edición 2025. A partir de ese encuentro se articularon redes con instituciones científicas y académicas que permitieron concretar esta iniciativa formativa.

En ese proceso, Fundación Encuentros del Futuro ha cumplido un rol clave como articuladora de la divulgación científica. La organización impulsa, entre otras iniciativas, Futuristas, encuentro de democratización de la ciencia dirigido a niñas, niños y adolescentes, y Congreso Futuro Jóvenes.

“Para nosotros esto es una continuidad natural del trabajo que venimos desarrollando hace años: pasar de inspirar con Congreso Futuro a generar experiencias profundas para nuevas generaciones. Queremos que más niñas, niños y jóvenes sientan que la ciencia es una herramienta real para transformar sus vidas y el país”, señala Marcela Oyarzún, directora ejecutiva de Fundación Encuentros del Futuro.

Aprendizaje práctico y contacto directo con la ciencia nuclear

Durante el programa, los estudiantes realizarán experimentos reales de detección y visualización de radiación, aprenderán principios básicos de ingeniería nuclear y desarrollarán en equipos una propuesta de energía nuclear para Chile, que será presentada como proyecto final.

Entre las actividades más destacadas figura la construcción de cámaras de niebla, que permiten observar trazas de radiación cósmica a simple vista, y una visita académica al Centro Nuclear La Reina de la CCHEN, donde se ubica el reactor experimental RECH-1, el único reactor nuclear operativo del país. Allí conocerán cómo se producen radioisótopos utilizados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, además del aporte de esta infraestructura a la investigación científica nacional.

El cuerpo docente incluye figuras con participación activa en el debate internacional sobre energía limpia y tecnología avanzada, como la propia Dra. Smith, el médico canadiense Chris Keefer, la ingeniera nuclear mexicana Florencia Rentería y el investigador Patrick Carter-Cortez, además de académicos e investigadores chilenos vinculados a la UC y la CCHEN.

La versión chilena incorpora, además, la participación de estudiantes mentores provenientes del Bootcamp de Puerto Rico 2025, fortaleciendo así la creación de una red internacional de jóvenes interesados en ciencia, energía y tecnología.