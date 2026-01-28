Qué universidad lidera adjudicación de proyectos Fondecyt Regular 2026 en el norte de Chile

Este viernes la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) dio a conocer la lista de proyectos propuestos para adjudicación del concurso Fondecyt Regular 2026, uno de los instrumentos de investigación de más alta competitividad a nivel nacional. Este año el concurso consideró 677 proyectos a nivel nacional, donde 17 propuestas de la Universidad de Tarapacá (UTA) fueron seleccionadas.

“Estamos felices por la consolidación de la Universidad en una liga tan competitiva como lo es Fondecyt Regular, 17 proyectos está dentro de lo previsto, y lo bueno es que seguimos liderando en el norte y nos mantenemos en el top 10 del CRUCH”, comentó el rector de la UTA, Emilio Rodríguez Ponce.

Uno de los proyectos seleccionados corresponde a “Ética Institucional y Liderazgo en las Universidades Chilenas: Influencia en la Calidad de las Decisiones y Resultados Académicos” cuyo investigador principal es el rector Rodríguez, quien postuló en su calidad de académico del Instituto de Alta Investigación (IAI).

Respecto a la iniciativa, Rodríguez señaló que “es un proyecto sobre ética y calidad en las universidades. Por supuesto que estoy contento, el equipo del proyecto es excepcional. Como profesor titular, publicar en WoS-Scopus sistemáticamente es, sin duda, una obligación moral y, por cierto, ganar proyectos de alta competitividad es siempre una posibilidad, que cada vez es más difícil, aunque hay que intentarlo”.

Nómina de proyectos UTA con sus respectivos investigadores principales y unidades ejecutoras:

“Rta-Mediated Reactivation of Epstein-Barr Virus by Benzo[a]pyrene: A Mechanism for Epithelial Oncogenesis”, Francisco Aguayo González, Facultad de Medicina.

“Stability of Linear Control Systems on Lie Groups”, Víctor Ayala Bravo, IAI.

“A hyperbolic approach to affine control systems on Lie groups”, Adriano Da Silva, Facultad de Ciencias (FACI), Depto. de Matemática.

“Migración y Retorno: Italianos en una región de Frontera; Chile Perú, en contexto de crisis mundial e incertidumbre. 1906-1945”, Alfonso Díaz Aguad, Facultad de Educación y Humanidades, Depto. de Ciencias Históricas y Geográficas.

“Late Glacial Anticyclonic Circulation and its impact on ecosystem dynamics in the central Chile Mediterranean region”, Matías Frugone Álvarez, IAI.

“Solar-driven photocatalytic recovery of metals from E-waste using poly(o-phenylenediamine)-based magnetic dual S-Scheme heterojunction photocatalysts”, Sapana Jadoun, FACI, Depto. de Química.

“Revealing complexity in viscoelastic ferrofluid convection”, David Laroze Navarrete, IAI.

“Patrimonio afrodiaspórico en salud de colectividades migrantes en Chile bajo el régimen de migración y fronteras”, Nanette Liberona Concha, Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), Depto. de Antropología.

“Stability and Continuity of Operations in Vector and Set Optimization, Part II”, Ruben Lopez Montoya, FACI, Depto. de Matemática.

“Maternidad, maternaje y cuidados familiares en las experiencias de las científicas sociales de Chile, Argentina, Brasil y México”, Menara Lube Guizardi, Dirección General de Investigación e Innovación (DGII).

“Salud y educación en el extremo norte de Chile: Políticas y programas en las escuelas rurales (1930-1973)”, Patricia Palma Maturana, Facultad de Educación y Humanidades, Depto. de Ciencias Históricas y Geográficas.

“Antiguas peregrinaciones andinas. Una perspectiva arqueológica internodal y lineológica”, Gonzalo Pimentel Guzmán, DGII.

“Ética Institucional y Liderazgo en las Universidades Chilenas: Influencia en la Calidad de las Decisiones y Resultados Académicos”, Emilio Rodríguez Ponce, IAI.

“Vidas breves e Historias profundas: Poniendo la mirada en la niñez durante la prehistoria del desierto de Atacama”, Vivien Standen Ramírez, FACSO, Depto. de Antropología.

“Phase 2 upgrade of the CMS Muon endcap detector with Gas Electron Multiplier (GEM) chambers and their efficiency measurement”, Shalini Thakur, IAI.

“Aeromycology for sustainable desert agriculture: monitoring and risk assessment in Arica, Chile”, Andrés Vélez Pereira, Facultad de Ingeniería, Depto. de Mecánica.

“Cultural integration in Chilean public higher education in the cross-border region of Arica and Parinacota: an analysis of policies, institutional actions, and the educational trajectories of students from rural backgrounds”, Pamela Zapata Sepúlveda, FACSO, Escuela de Filosofía y Psicología.