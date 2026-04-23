Parisi acusa al Gobierno de desconocer acuerdo con el PDG y abre nuevo flanco en Ley Miscelánea

Lo que ayer era presentado como un triunfo político, hoy ya muestra grietas.

A menos de 24 horas del anuncio del acuerdo entre La Moneda y el PDG para destrabar la ley miscelánea, el propio Franco Parisi salió a poner paños fríos… y a encender la alarma.

El líder del PDG acusó derechamente al Ejecutivo de estar retrocediendo: “el ministro Claudio Alvarado está desconociendo parte de nuestro acuerdo”, lanzó, apuntando a la promesa de mantener el impuesto a las pymes en 12,5%. Para Parisi, no es un detalle: es una de las condiciones que permitió alinear a su bancada.

El conflicto estalló luego de que el propio Alvarado bajara el perfil al punto, asegurando que ese tema “no está dentro del acuerdo”, acotándolo más bien a la devolución del IVA en medicamentos y pañales vía bolsillo electrónico. Una versión que desató molestia inmediata en el PDG y dejó en evidencia ruido interno en el Gobierno.

Parisi no se quedó ahí. También apuntó a Hacienda y a Jorge Quiroz, deslizando que “los problemas de comunicación al interior del Gobierno continúan” y advirtiendo que estas contradicciones “le hacen mal a Chile”. De paso, reforzó su línea: el PDG está “con los emprendedores”, marcando territorio frente a gremios como el liderado por Juan Pablo Swett.

“Todo tipo de acuerdos se pueden caer a última hora”

Desde la bancada, el tono fue igual de duro. El jefe de diputados, Juan Marcelo Valenzuela, apeló a la palabra empeñada: “en política hay dos cosas fundamentales: diálogo y respetar los acuerdos”, remató, pidiendo que “los ministros se pongan de acuerdo”.

Más frontal aún, Pamela Jiles dejó caer la advertencia que en La Moneda incomoda: si no se cumple lo pactado, “los 13 diputados del PDG votamos en contra”. Un recordatorio explícito del poder bisagra que hoy tiene la colectividad.

El margen, de hecho, es frágil. El diputado Javier Olivares sinceró el clima: “todo tipo de acuerdos se pueden caer a última hora… el pan se podría quemar antes de entrar al horno”. Y el propio Parisi remató con una señal clara: ni la votación en comisión ni en sala “están amarradas”.

El remezón también se siente en el oficialismo. En Chile Vamos reconocen que el pacto era necesario para asegurar votos, pero incomoda el costo político: haber cedido protagonismo al PDG. La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, lo resumió sin rodeos: son “estrategias” que pueden tener costo.

Desde la UDI, Jaime Coloma dejó ver la molestia: le habría gustado que ese acuerdo se construyera primero dentro de la coalición.

Y por fuera, el ruido escala. El Partido Nacional Libertario ya marcó distancia —incluso ausentándose en sala— y desde la oposición aprovecharon la fisura: el diputado Raúl Soto llamó al PDG a “dar pie atrás” en el entendimiento.

Lo que parecía un acuerdo cerrado ahora entra en zona gris. El Gobierno celebra haber asegurado votos, el PDG defiende su rol como bisagra… pero las primeras contradicciones dejan una advertencia clara: el respaldo es condicional y puede evaporarse tan rápido como se consiguió.