Pierina Ferretti (Nodo XXI): cifras de Ley Miscelánea “avalan sospecha de que beneficia a más ricos”

La presidenta de la Fundación Nodo XXI, Pierina Ferretti, cuestionó el contenido de la Ley Miscelánea impulsada por el Gobierno, asegurando que sus efectos beneficiarían de manera desproporcionada a los sectores de mayores ingresos, incluyendo a integrantes del propio gabinete.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la socióloga sostuvo que “los números avalan la sospecha de que esta ley beneficia a los más ricos y a buena parte de su gabinete”, en base a un informe elaborado por la fundación que analiza el impacto potencial de la iniciativa.

Según explicó, el estudio considera las declaraciones de intereses y patrimonio de ministros y subsecretarios, proyectando los beneficios derivados de medidas incluidas en el proyecto. “El beneficio global que ministros del gobierno, subsecretarios del gobierno, podrían obtener si se aprobara esta ley sería de alrededor de 292.000 millones de pesos”, afirmó.

Ferretti detalló que uno de los ejes principales del análisis es la rebaja del impuesto corporativo. “La medida más importante es la rebaja de los impuestos a las grandes empresas. Muy poca gente en Chile es dueño o es socio de una gran empresa, por lo tanto, es muy claro que esa medida beneficia a las grandes riquezas del país”, señaló.

El informe también considera otras disposiciones como la repatriación de capitales y la eventual eliminación de contribuciones para mayores de 65 años, medidas que, según indicó, tendrían un efecto relevante en personas de alto patrimonio.

En ese contexto, la académica enfatizó la concentración de la riqueza en el país para explicar el impacto de estas políticas. “El primer dato que nos aparece es que es un gabinete compuesto por personas de muy alto patrimonio, que en su gran mayoría pertenecen al 1% más rico de este país”, sostuvo.

Para graficar esa concentración, agregó que “el 1% más rico de este país acumula el 40% de la riqueza”, lo que, a su juicio, permite dimensionar el alcance de las medidas propuestas.

Ferretti insistió en que el ejercicio realizado por Nodo XXI no implica que esos montos se materialicen automáticamente, sino que corresponde a una proyección de los posibles efectos si se aprueban las normas consideradas. “Decimos que los ministros, subsecretarios (…) podrían llegar a ahorrarse 292.000 millones de pesos”, precisó.

La investigadora también comparó esa cifra con otros gastos públicos para dimensionar su magnitud, señalando que equivale a “35 veces el costo de la ciclovía (…) a 2,5 veces continuar el contrato de las obras del campo (…) que equivale a casi dos hospitales de mediana y alta complejidad”.