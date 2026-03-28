Centro Institucional de Simulación en Salud formará a más de 6 mil estudiantes en Concepción

Con la recepción de la obra y el traspaso del edificio por parte de la empresa ejecutora del proyecto, EBCO S.A., la Universidad de Concepción concretó el cierre de la etapa de construcción del Centro Institucional de Simulación en Salud UdeC (CISS UdeC). El edificio cuenta con cuatro pisos y un subterráneo en 4.489m2 de construcción.

El hito fue encabezado por el rector de la Universidad, Carlos Saavedra Rubilar, junto al vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, Miguel Quiroga Suazo, y autoridades de las facultades vinculadas al proyecto: decana de Enfermería, Viviane Jofré Aravena; decana de Farmacia, Claudia Mardones Peña; decana de Medicina, Ana María Moraga Palacios; y decano de la Facultad de Odontología, Raúl Alcántara Dufeu.

“Este es un hito trascendental para los avances y desafíos que tiene nuestra Universidad en la incorporación de la simulación clínica para las actividades de formación de las y los estudiantes de las carreras de la salud. Si bien durante los últimos años cada una de las facultades ha desarrollado actividades de simulación en los procesos formativos, con el Centro se articulan las capacidades tecnológicas y técnicas vinculadas al trabajo integral que ha desarrollado la Universidad durante los últimos años”, indicó el rector UdeC.

El término de las obras marca el cierre de una etapa iniciada en mayo de 2024 con la entrega de terreno a la empresa constructora a cargo del edificio y, da paso al proceso de habilitación y preparación del inmueble. Esta fase contempla la instalación del equipamiento de simulación clínica, capacitaciones técnicas al equipo del Centro, la adecuación de los espacios y mobiliario, además de finalización y ajuste de los protocolos operativos.

En este contexto, el rector enfatizó que la instalación de la simulación clínica en la Universidad trasciende la infraestructura del CISS UdeC. “La obra es un ingrediente esencial y fundamental de este proyecto institucional, y es tan relevante como el esfuerzo que han desarrollado las carreras por los ajustes curriculares a sus planes de estudio y fortaleciendo las capacidades docentes para ofrecer una formación de excelencia”, señaló Carlos Saavedra Rubilar.

Interdisciplina en salud

El CISS UdeC permitirá fortalecer la formación de estudiantes de distintas carreras del área de la salud, promoviendo el aprendizaje práctico en un entornos seguro y controlado, donde será posible recrear escenarios clínicos complejos, desarrollar habilidades técnicas y comunicacionales, además de fomentar el trabajo interdisciplinario.

“Nos encontramos en un momento histórico para nuestra Universidad, ya que las y los estudiantes serán beneficiados y beneficiadas con una formación de excelencia que promueve el aprendizaje en ambientes seguros, lo que permitirá que tengan una mayor confianza en sus capacidades y siempre velando por la calidad de atención a las y los pacientes”, dijo la decana de Medicina, Ana María Moraga Palacios.

Por su parte, la decana de Enfermería, Viviane Jofré Aravena, manifestó que “este es un logro largamente esperado con una infraestructura sólida y moderna. Será un espacio que va a encantar a nuestros estudiantes, y que también es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje en un ambiente seguro, agradable y atractivo con el sello distintivo UdeC. Es un desafío que contribuye a mejorar a los profesionales que formamos en esta Universidad”.

El Centro Institucional de Simulación en Salud fortalecerá la formación más de seis mil estudiantes de las carreras de Enfermería, Farmacia, Kinesiología, Medicina, Nutrición y Dietética, Obstetricia y Puericultura, Odontología y Tecnología, pertenecientes a cuatro facultades del área de la salud de la Universidad.

“La realidad del sistema de salud es que los distintos/as profesionales convivan en el día a día de la práctica clínica, por lo tanto prepararlos desde la formación con esa mirada, por supuesto que es un avance importante para los y las estudiantes. En la facultad de Farmacia existen iniciativas en simulación clínica, pero que ahora se podrán desarrollar mediante un trabajo interdisciplinario”, precisó la decana de Farmacia, Claudia Mardones Peña.

En la misma línea, el decano de la Facultad de Odontología, Raúl Alcántara Dufeu, expresó que el sello interdisciplinario del CISS UdeC permitirá que “desde los primeros años, las y los estudiantes interactúen con otras áreas afines de la salud, favoreciendo un acercamiento y aprendizaje conjunto.

De esta manera, podrán enfrentar la toma de decisiones en contextos clínicos desde una perspectiva interdisciplinaria, lo que hace que fluya de una manera más rápida y eficiente”.

Sello de sustentabilidad

El CISS UdeC se proyecta como una infraestructura estratégica para la Universidad de Concepción, diseñada bajo estándares de sustentabilidad con criterios de eficiencia energética, innovación tecnológica y eficiencia operativa.

En este marco, se convierte en la primera obra institucional en recibir la Certificación de Edificio Sustentable (CES), lo que da cuenta del compromiso de la Universidad con el desarrollo de infraestructura responsable y acorde a los desafíos ambientales actuales.

“Esta obra es una las más importantes que la Universidad ha materializado en los últimos años; no solamente por la magnitud del edificio de cuatro niveles más un zócalo, sino también por los estándares actualizados que ha incorporado, utilizando nuevas materialidades y diseños que favorecen el aprendizaje del estudiantado”, indicó el vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, Miguel Quiroga Suazo.

Habilitación del Centro Institucional de Simulación en Salud UdeC

La finalización de la etapa de construcción del Centro Institucional de Simulación en Salud de la Universidad de Concepción da paso al inicio de su fase de habilitación, que contempla la instalación, implementación y preparación del edificio para su puesta en marcha.

Esta etapa consolidará el avance alcanzado con el término de las obras permitiendo avanzar hacia la operatividad del Centro, proceso que será coordinado por la jefa de Unidad, Fabiola San Martín León, con el apoyo del equipo técnico y operativo.

“El equipo humano que está dando soporte a este proceso está conformado por una Coordinadora de Operaciones, encargada de asegurar el funcionamiento eficiente del Centro; un Técnico Audiovisual, responsable de la implementación tecnológica, que va de la mano con los simuladores y el registro de los sistemas; y Técnicas en Simulación, quienes apoyarán la preparación y ejecución de las experiencias formativas”, explicó la jefa de Unidad CISS UdeC, Fabiola San Martín León.

Asimismo, informó que el equipo ya cuenta con personal de seguridad y próximamente se incorporarán funciones de apoyo administrativo y auxiliares de servicio para fortalecer la progresiva operación del Centro.