Ranking QS 2026: Universidad regional amplía prestigio internacional en Ciencias de la Vida y Artes

La Universidad de Concepción alcanzó un avance significativo en el Ranking QS 2026 por áreas, logrando escalar posiciones estratégicas en los ámbitos de Ciencias de la Vida y Medicina y Artes y Humanidades. Este ascenso global ratifica la competitividad de la oferta académica de la institución penquista, la cual fue evaluada con éxito en las cinco áreas principales de la medición internacional, manteniendo consistencia con las evaluaciones obtenidas desde 2024.

El Ranking QS 2026 ordena las disciplinas en cinco áreas principales y 55 subáreas, arrojando resultados basándose en una encuesta de reputación de académicos, una encuesta de reputación de empleadores, citaciones por publicación, el índice H que mide la productividad e impacto de las publicaciones, y la red de investigación internacional, explicó el director de Desarrollo Estratégico, Jorge Dresdner Cid.

El Dr. Dresdner detalló que la Universidad de Concepción fue evaluada y calificada en las 5 áreas, mientras que en las subáreas fue evaluada en 43 y calificada en 18.

“En general, el indicador donde más destaca la Universidad de Concepción es en las citaciones por publicación, mientras que el indicador sobre la red de investigación internacional es donde se ubica con los niveles de desempeño menores. Las áreas donde la Institución mejoró su posicionamiento en el concierto mundial en comparación con la medición 2025, fueron las áreas de Ciencias de la Vida y Medicina, donde pasó de un intervalo de 451-500 en el ranking a una posición de 378, y de Artes y Humanidades, donde se trasladó del posicionamiento 501-550 al intervalo 401-450”, precisó.

En ese contexto, la Decana de la Facultad de Medicina, Ana María Moraga Palacios, celebró al ascenso de la UdeC en el área de Ciencias de la Vida, sobre todo porque es reflejo del trabajo con el que han aportado desde su Facultad para avanzar en los indicadores que mide el Ranking.

“Creemos que eso se traduce en una mejor formación de profesionales de pregrado y posgrados, en una mejor calidad de investigación que va a ir a resolver problemas reales de nuestra comunidad y una mejor forma de vincularnos con el medio a través de la entrega a la comunidad, al país y al mundo de profesionales que van a poder ir a cuidar la salud, recuperar y rehabilitar. Es un orgullo para la comunidad de la Facultad de Medicina, para todos, esto es un logro de todos y sigue siendo un desafío el seguir avanzando en excelencia y en mejora continua”, dijo.

Buen desempeño internacional

Por áreas, el indicador de mayor fortaleza en el Ranking QS 2026 es “Citas” en 4 de las 5 áreas: Ciencias Naturales (78.8), Ciencias Sociales & Administración (78.1), Ingeniería & Tecnología (78.0) y “Artes & Humanidades” (69.2) en escala de 1-100. El área Ciencias de la Vida y Medicina tiene como indicador fortaleza “Reputación del Empleador” y, además, es el segundo mejor indicador para 3 de las 4 indicadas anteriormente. Se excluye Ciencias Naturales que tiene como segundo mejor indicador “Reputación Académica”.

“Esto refleja que los programas y carreras de la Universidad de Concepción tienen un buen posicionamiento en el concierto internacional y que realizan acciones que muestran avances en comparación con otras universidades en el concierto mundial. Sin duda, existen desafíos que deben abordarse, como la profundización de la inserción internacional, pero la Institución muestra programas y carreras vigentes y activas”, dijo Dresdner.

Buenos indicadores

En el desglose por disciplinas, destaca la consolidación de Ingeniería Minera y Minería, que se mantiene como la subárea mejor posicionada de la institución, ubicándose en el grupo de las 100 mejores del mundo (banda 51-100).

Asimismo, esta versión del Ranking QS trajo consigo la incorporación de Geografía como una nueva disciplina calificada para la UdeC, debutando con éxito en el rango 201-250. Por otro lado, al analizar el desempeño relativo —que mide el puntaje de la disciplina en relación al total de instituciones rankeadas en cada nicho—, Agricultura y Forestal se alza como la subárea más destacada de toda la Casa de Estudios.

En general, la mejor área es Ciencias Naturales con un puntaje total de 66.0, seguida por Ingeniería & Tecnología (63.3), Ciencias Sociales y Administración (61.8), Ciencias de la Vida y Medicina (60.9) y Artes & Humanidades (60.5).

“A nivel de subáreas, de las 18 calificadas, la Universidad de Concepción mejoró su posicionamiento en siete subáreas, ocho mantuvieron su posicionamiento, y dos bajaron. Esto refleja que los programas y carreras de la Universidad de Concepción tiene un buen posicionamiento en el concierto internacional y que realizan acciones que muestran avances en comparación con otras universidades en el concierto mundial. Sin duda, existen desafíos que deben abordarse, como la profundización de la inserción internacional, pero la Institución muestra programas y carreras vigentes y activas”, cerró Dresdner.