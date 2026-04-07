Universidad regional aumenta matrícula en pedagogías, pese a caída nacional

Con el inicio del año académico 2026, las carreras de pedagogía comienzan a evidenciar el impacto de los nuevos requisitos de ingreso a nivel nacional. Según datos preliminares del sistema de acceso a la educación superior, la matrícula cayó 12,4%, mientras que la Universidad Católica de Temuco (UCT) logró aumentar sus ingresos en un 13,5%.

La caída se explica -principalmente- por el aumento progresivo en los requisitos de ingreso a pedagogías, medida que forma parte de un ajuste aprobado a nivel legislativo y que comenzó a regir este año. Entre otros aspectos, se elevó el percentil mínimo exigido para postular, que parte en torno al 33 y llegará a 60 en 2030, reduciendo significativamente el universo de estudiantes habilitados para acceder a estas carreras.

A ello se suma una disminución en el número de postulantes a nivel nacional, que pasó de más de 70 mil en el proceso anterior, a cerca de 60 mil en 2026, lo que evidencia un escenario más restrictivo para el ingreso a la formación docente.

El impacto de los nuevos requisitos

En ese escenario, la Universidad Católica de Temuco fue una de las pocas instituciones que logró revertir la tendencia, con un aumento de 13,5% en su matrícula entre 2025 y 2026. De hecho, en el grupo de universidades privadas del Consejo de Rectores, solo dos instituciones aumentaron sus matrículas: una de ellas es la UCT.

Para la vicerrectora académica, Felisa Solar, el desafío será sostener este crecimiento en un contexto más exigente. “La tarea es seguir fortaleciendo el ecosistema de formación docente, ampliando las oportunidades de acceso y manteniendo una fuerte vinculación con los establecimientos educacionales de la región”, señaló.

La decana de la Facultad de Educación, Vanessa Valdebenito, atribuyó estos resultados al compromiso público de la universidad con la formación docente, reflejado, entre otras acciones, en una estrategia sostenida de vinculación temprana con estudiantes de enseñanza media. “Una de las iniciativas clave es la Escuela de Talentos Pedagógicos, parte de los accesos inclusivos de la UC Temuco, que trabaja la vocación de jóvenes de cuarto medio y los prepara en habilidades y competencias para acceder a las pedagogías con un propósito claro. El año pasado se graduaron 180 estudiantes”.

A ello se suma la actualización permanente de los programas formativos. “Actualmente nuestra Facultad cuenta con un currículum renovado para enfrentar los desafíos actuales de la formación docente, considerando los últimos estándares y las necesidades del territorio”, afirmó la decana.

El fenómeno de caída en la matrícula fue transversal en el sistema universitario. Según datos del proceso de admisión 2026, en las instituciones estatales, 12 de las 16 universidades con programas de pedagogía registraron bajas en sus ingresos, mientras que en las privadas fuera del Consejo de Rectores la disminución alcanzó un 26,7%, configurando un escenario desafiante para la formación de futuros y futuras docentes en el país.