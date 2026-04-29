Universidades definen en Temuco hoja de ruta 2026 para avanzar en campus sustentables

En la Universidad Católica de Temuco se realizó la asamblea nacional de la Red Campus Sustentable, instancia clave donde instituciones de educación superior definieron lineamientos estratégicos, herramientas de evaluación y acciones colaborativas para avanzar en sustentabilidad de cara a 2026.

El encuentro permitió acordar los próximos pasos de la red, entre ellos la aprobación del plan estratégico, la revisión de su gestión y la elección de un nuevo directorio, delineando así las prioridades que guiarán el trabajo del sistema en el próximo periodo. La jornada también incluyó actividades de formación y vinculación territorial, como una visita al Monumento Natural Cerro Ñielol, integrando la planificación con el entorno local.

El prorrector de la UCT, Carlos Lüders Post, valoró el encuentro y precisó que “es un honor poder recibir a la asamblea, porque nos permite ser parte de un diálogo directo y visibilizar el trabajo en sustentabilidad que se viene desarrollando desde hace años en la universidad”. Asimismo, agregó que ser sede fortalece la articulación interna y externa en torno a estos desafíos. “Esto permite interactuar con distintas instituciones, conocer sus experiencias y generar instancias de colaboración que aportan al avance de la sustentabilidad en nuestras comunidades”.

Definiciones estratégicas y desafíos para el sistema

El vicepresidente de la Red Campus Sustentable, Estefan Versalovic, destacó la relevancia de la instancia: “fue una asamblea sumamente importante porque se definieron los próximos caminos que va a tomar la red, como la aprobación del plan estratégico, la revisión de cuentas y la elección de un nuevo directorio”, indicó.

Entre los avances, se abordó la actualización de la herramienta de Reporte y Evaluación de la Sustentabilidad en Instituciones de Educación Superior (RESIES), orientada a mejorar la medición del desempeño institucional. “Se trata de una plataforma que genera mucho interés entre los socios, porque facilita los procesos de evaluación”, agregó.

Finalmente, el encuentro también puso sobre la mesa desafíos futuros, como fortalecer la articulación con organismos públicos y avanzar hacia políticas más estructurales en la materia. “Esperamos tener una bajada más política, con mayor articulación con organismos como la CNA, para que estos esfuerzos no sean solo voluntarios, sino que también estén más dirigidos al avance del sistema”, afirmó.

La realización de esta asamblea posiciona a la Universidad Católica de Temuco como un actor activo en la articulación nacional en sustentabilidad, en un contexto donde la educación superior enfrenta crecientes exigencias en este ámbito.