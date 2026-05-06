‘David da Vinci’, el niño genio mexicano con un coeficiente intelectual superior al de Einstein

“Me quedé impresionado con su historia y entonces dije: ‘Yo quiero ser como él’, para hacer grande cosas”.

Por ahora, David no parece mal encaminado hacia ese sueño.

De la NASA a escribir su propio libro

Siempre sonriente, elocuente y con un discurso tan ordenado como sorprendente para su corta edad, este niño originario de Querétaro cuenta de manera casual que imparte conferencias en universidades y para organismos internacionales, y que está a punto de publicar un libro.

También tuvo la “grandiosa oportunidad” de ser seleccionado para ir a la sede de la NASA en Houston y participar en un programa de entrenamiento espacial, donde pudo pilotar un vuelo asistido y experimentar la gravedad cero.

“Me gustaría hacer la primera cirugía en el espacio. Hacer el próximo SpaceX, ser el próximo Elon Musk, algo así. Combinándolo todo con los negocios, con las humanidades… ¡tengo toda la vida por delante!”, cuenta.

Actualmente, David estudia en una escuela internacional en línea que lo certificará para poder ingresar en la universidad. Habla español, inglés, francés y alemán, y acaba de empezar con ruso, portugués e italiano.

Asegura que es “un orgullo” tener un coeficiente intelectual tan alto y que lo que más le gusta de ser un niño con altas capacidades es poder entender las cosas rápido y aprender de manera más acelerada.

“No muchas personas nacen con esto, así que me gustaría usarlo a favor de los niños y del bienestar de la humanidad, dejar mi huella”, dice.

Sin embargo, cree que no siempre se comprende lo que es ser un niño genio.

“Mucha gente piensa que debemos saber todo, pero no somos adivinos, nos tienes que ir enseñando. No significa que tengamos todas las respuestas del universo”.

Y agrega riendo: “Muchas veces me retan, diciendo: ‘Si eres tan niño genio, dime la raíz cuadrada de no sé qué, multiplica por tanto…’. ¡Espérame, si no lo he aprendido, no lo voy a saber”.

El bullying que supo aprovechar para emprender

Su madre, Claudia Flores, recuerda las primeras pistas que les hicieron pensar que había algo especial en David.

“Hacíamos un viaje largo en carretera y él se sabía como 40 canciones infantiles. Lo mandamos a la escuela y estuvo feliz 15 días, pero después empezó a decirme: ‘Pásame con los niños grandes, quiero aprender más'”, le cuenta a BBC Mundo.

“Me aburría mucho”, confirma David.

Pero el momento decisivo llegó con la pandemia de covid-19. Su madre se sentó a su lado mientras tomaba las clases en línea y se dio cuenta de que era cierto que aprendía muy rápido en comparación con los otros niños.