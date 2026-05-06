Demandan a Meta por piratear millones de libros para entrenar a su IA

Cinco grandes editoriales internacionales y el novelista estadounidense Scott Turow presentaron una demanda colectiva contra Meta, acusando a la compañía de infringir derechos de autor al utilizar material pirateado para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

La acción judicial fue ingresada en un tribunal federal de Manhattan y apunta directamente a la empresa y a su CEO, Mark Zuckerberg, a quien los demandantes acusan de haber autorizado y fomentado el uso de contenidos sin licencia.

Entre los demandantes figuran editoriales como Hachette, Macmillan, McGraw Hill, Elsevier y Cengage, que sostienen que Meta utilizó libros, artículos científicos y revistas obtenidos desde plataformas de piratería como LibGen y Sci-Hub, accesibles a través del buscador Anna’s Archive.

Según la demanda, estos materiales habrían sido utilizados para entrenar el modelo de inteligencia artificial Llama, permitiéndole reproducir estilos de autores y generar contenidos similares a obras protegidas por derechos de autor.

Los demandantes incluso citan ejemplos del propio funcionamiento del sistema como evidencia. En uno de ellos, el chatbot fue capaz de imitar el estilo de una autora y reconoció haber sido entrenado con sus textos.

En otro caso, el modelo habría indicado explícitamente que fue entrenado con una versión digital de una novela de Scott Turow, lo que —según el autor— constituye una vulneración directa a sus derechos.

“Me resulta angustiante e indignante que una de las corporaciones más ricas del mundo haya utilizado a sabiendas copias piratas de mis libros”, señaló Turow en declaraciones recogidas por medios internacionales.

Desde Meta, en tanto, rechazaron las acusaciones y defendieron el uso de este tipo de material en el desarrollo de inteligencia artificial.

“La IA está impulsando innovaciones transformadoras (…) y los tribunales han concluido que entrenar IA con material protegido puede calificar como uso legítimo”, indicó un portavoz de la compañía.

La demanda también advierte sobre el impacto económico que este tipo de prácticas podría tener en la industria editorial, señalando que contenidos generados por IA ya están llegando a plataformas como Amazon, desplazando obras creadas por autores humanos.

El caso se suma a una creciente ola de litigios contra empresas tecnológicas por el uso de material protegido en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Compañías como OpenAI, Anthropic y la propia Meta han enfrentado acciones similares en los últimos años, en un debate donde aún no existe consenso judicial sobre los límites del llamado “uso justo”.