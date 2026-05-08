El incierto futuro de los Talentos Académicos en Chile

Chile ha construido, en las últimas décadas, un discurso público en torno a la inclusión. Hemos aprendido, al menos en el plano declarativo, que la educación debe reconocer la diversidad. Sin embargo, hay un grupo que suele quedar fuera de esa conversación: Los niños, niñas y jóvenes con altas capacidades intelectuales, cuyo potencial puede expresarse, entre otras formas, en curiosidad intensa, rapidez para aprender, pensamiento complejo y una necesidad profunda de desafío intelectual.

Desde 2001, con el surgimiento del programa PENTA UC, y posteriormente con la creación de otros programas universitarios en distintas regiones del país, Chile comenzó a abrir una puerta inédita para estudiantes con altas capacidades intelectuales, focalizando su acción en una de sus expresiones más visibles en el sistema escolar, el talento académico. No se trataba solo de “clases extra” para estudiantes con alta motivación. Se trataba de ofrecer un espacio donde el amor por aprender, la pregunta insistente, la imaginación y la búsqueda de profundidad pudieran ser reconocidos como una necesidad educativa legítima.

Con el Decreto 230 de 2007, el Ministerio de Educación de Chile dio un paso relevante al crear el Programa de Promoción de Talentos en Escuelas y Liceos, orientado a estudiantes con talento académico provenientes de establecimientos públicos, priorizando a quienes se encontraban en contextos de mayor vulnerabilidad social y económica, precisamente para democratizar el acceso a oportunidades de desarrollo avanzado.

Hoy, esa continuidad está en peligro y no es un asunto menor ni administrativo. Es una señal económica, política, educativa y cultural. Según información reciente, los Programas de Talentos Académicos habrían quedado sin financiamiento ministerial en la Ley de Presupuestos 2026. La pregunta de fondo es incómoda: ¿qué nos dice de Chile que un programa destinado a ampliar oportunidades para estudiantes con alto potencial dependa de la incertidumbre presupuestaria?

Los programas de Talento Académico en Chile han construido comunidades virtuosas. En ellas, miles de estudiantes han encontrado algo que la escuela muchas veces no puede ofrecerles como profundidad, desafío, conversación intelectual, exploración de intereses, reconocimiento de sus capacidades y pertenencia con otros pares que sienten y piensan de manera similar. Para muchas familias, estos programas han sido también una forma de descubrir que aquello que a veces era leído como inquietud, rareza, intensidad o desajuste podía comprenderse como una forma distinta de aprender y relacionarse con el conocimiento.

El talento requiere oportunidades, mediación, desafío, vínculo, reconocimiento y continuidad. Sin esas condiciones, muchos estudiantes simplemente no florecen, dejan de preguntar, esconden sus intereses, se aburren, pierden motivación o aprenden que su forma de relacionarse con el conocimiento no tiene lugar. Un país que no ofrece oportunidades a sus talentos no solo afecta trayectorias individuales; empobrece su futuro colectivo.

La OCDE ha sido clara en señalar que la atención a estudiantes con altas capacidades forma parte de las políticas de inclusión y diversidad educativa. No es una excentricidad ni un lujo de países desarrollados. Es una dimensión de justicia educativa, reconocer que distintos estudiantes requieren distintas oportunidades para alcanzar su máximo desarrollo. Sin embargo, en Chile seguimos atrapados en una comprensión estrecha de la inclusión, muchas veces reducida casi exclusivamente a discapacidad o a necesidades educativas especiales entendidas desde el déficit. Ese enfoque, aunque necesario, es insuficiente.

Lo que está en juego, entonces, no es únicamente la continuidad de siete programas en siete regiones. Lo que está en juego es la idea de país que queremos construir. Chile no puede darse el lujo de retroceder en esta materia. No puede decir que valora la innovación, la ciencia, la creatividad, la investigación y el desarrollo, mientras debilita los espacios donde esas capacidades comienzan a cultivarse. No puede aspirar a un futuro más justo si no cuida a quienes, desde edades tempranas, muestran un potencial que necesita acompañamiento.

La continuidad de los programas de Talento Académico debiera ser parte de una política pública estable, articulada y sostenida porque cuando un país deja de invertir en sus talentos, no solo abandona a un grupo de estudiantes también renuncia a una parte de su porvenir.

La pregunta, entonces, no es cuánto cuesta sostener estos programas. La pregunta es cuánto nos costará, como sociedad, dejar de hacerlo.