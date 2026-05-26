Premios Fuerza TP 2026 buscan reconocer a técnicos profesionales que transforman Chile

La educación técnico-profesional se ha consolidado como uno de los principales motores del desarrollo y la descentralización en Chile. Con el propósito de relevar ese impacto y reconocer a quienes están transformando sus comunidades desde distintos ámbitos, INACAP y El Mercurio extendieron hasta el 8 de junio las postulaciones para la segunda edición del premio “Fuerza TP: Técnicos-Profesionales por Chile”, iniciativa dirigida a titulados de la educación superior técnico-profesional de todo el país.

A través de la plataforma www.fuerzatp.cl, los interesados podrán postularse o nominar a personas que, desde sus áreas de especialización, estén generando cambios significativos tanto en Chile como en el extranjero.

Las historias de los ganadores de la edición anterior reflejan el alcance y la diversidad del talento técnico-profesional en el país. En la categoría “Docencia”, fue reconocido Cristián Contreras, quien desde el Liceo Técnico Profesional Crisol de Mulchén logró que más del 95% de sus estudiantes del área industrial accedieran a la educación superior, además de impulsar proyectos pioneros vinculados al hidrógeno verde. “Debemos creer en quien estudia carreras técnico-profesionales. Necesitamos técnicos, construir un país equitativo. Este tipo de premios reconocen el trabajo que hacen personas hace mucho tiempo apoyando a nuestros jóvenes”, enfatizó el educador sobre el valor de este certamen.

En la categoría “Trayectoria”, Camila Moreno fue destacada por convertir la formación gastronómica en una herramienta de empoderamiento social y económico. “Este premio significa muchas cosas, representa un gran esfuerzo y creemos que especialmente la educación técnica nos va a permitir que podamos tener un futuro esperanzador. Y tenemos que forjar, poner las capacidades técnicas en lo más alto de nuestros profesionales”, relató la directora, cuyos programas formativos han permitido titular a miles de jóvenes.

La innovación tecnológica también tuvo un espacio relevante en la versión 2025 gracias a Melissa Muñoz, reconocida por el desarrollo de AutistApp, iniciativa que posicionó a Chile como referente en innovación social inclusiva. Sobre el impacto de su formación técnico-profesional, Muñoz aseguró que “la educación TP cambió mi vida, pude hacer sueños que no podía hacer de otra manera. Soy analista programador con mucho orgullo y este premio visibiliza lo que hacemos muchos técnicos. Espero que muchas personas más se puedan ver reflejadas y premiadas”.

En tanto, en la categoría “Aporte Empresarial”, Felipe Macera fue premiado por rescatar y promover el patrimonio gastronómico local, poniendo en valor la identidad regional. En esa línea, el emprendedor sostuvo que “las carreras técnicas son el empuje del país”. Además, destacó la relevancia de este reconocimiento para quienes desarrollan su trabajo fuera de la capital.

“Para nosotros que venimos de regiones esto es súper importante y es para sentirnos orgullosos. Demostrar que con el estudio técnico-profesional se puede llegar muy lejos”, agregó.

Desde INACAP y El Mercurio hicieron un llamado a participar en esta nueva edición del premio, destacando que en Chile y el mundo existen miles de profesionales, docentes y líderes técnico-profesionales que merecen ser visibilizados por su aporte al desarrollo del país y sus territorios.