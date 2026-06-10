Con amplio respaldo: Luperfina Rojas es reelegida rectora de la Universidad de La Serena 

La comunidad académica de la Universidad de La Serena otorgó nuevamente su amplio respaldo a Luperfina Rojas Escobar, quien fue reelegida como rectora para el período 2026-2030, tras obtener el 61.85 % de las preferencias en la votación realizada este martes 9 de junio.

Con este resultado, la Dra. Rojas iniciará un segundo período consecutivo al frente de la única universidad estatal de la Región de Coquimbo, consolidando el liderazgo que la llevó, en 2022, a convertirse en la primera mujer en asumir la Rectoría de la institución.

La jornada electoral se desarrolló en un ambiente de participación, respeto y compromiso, permitiendo que académicas y académicos definieran democráticamente la conducción de la Universidad de La Serena para los próximos cuatro años. Al finalizar el proceso la presidenta de la Junta Electoral, Mirta Meléndez, anunció a viva voz el resultado.

Asimismo, la reelección de la Dra. Rojas representa la continuidad de un proyecto de desarrollo universitario que durante su primera gestión impulsó importantes avances en investigación, innovación, docencia, vinculación con el medio, internacionalización y fortalecimiento institucional, además de la ejecución de iniciativas estratégicas orientadas al crecimiento de la Universidad y su contribución al desarrollo regional y nacional.

La Dra. Rojas acaba de ser reelecta como integrante del Directorio del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) y es Presidenta Alterna de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR).

Tras conocerse los resultados, la rectora reelegida expresó su agradecimiento por la confianza depositada por la comunidad académica. “Recibo este resultado con profunda gratitud y sentido de responsabilidad. La confianza que mis colegas han depositado en este proyecto construido colectivamente, constituye un reconocimiento al trabajo desarrollado durante estos años, pero también significa la renovación de un compromiso cuyo eje central es continuar trabajando por fortalecer nuestra Universidad, proyectándola hacia el logro de los importantes desafíos que tenemos por delante”, señaló.

La autoridad universitaria agregó que “estoy convencida de que la excelencia que distingue a nuestra Universidad se construye a través de la participación y el compromiso de toda la comunidad universitaria. Gracias al trabajo de académicos, académicas, funcionarias, funcionarios y estudiantes, seguimos formando profesionales que contribuyen al desarrollo de la Región de Coquimbo y del país”.

Del mismo modo, destacó que este nuevo período permitirá consolidar iniciativas impulsadas durante su primera gestión, entre ellas la adjudicación de proyectos estratégicos para el fortalecimiento institucional; la ampliación de la oferta académica de pre y postgrado, incluyendo la creación de nuevas carreras y programas de doctorado, la modernización de infraestructura universitaria; y el fortalecimiento de políticas orientadas a la equidad, la inclusión y el bienestar de la comunidad universitaria.

En el contexto de su gestión, la Universidad de La Serena fortaleció su posicionamiento a nivel nacional, incrementando el impacto de su producción científica y profundizando su aporte al desarrollo social, cultural y productivo de la Región de Coquimbo. “Durante este nuevo período seguiremos impulsando proyectos orientados a fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes, mejorar la calidad de vida de quienes conforman nuestra comunidad universitaria y potenciar el aporte de la Universidad al desarrollo sostenible de la región y del país”, concluyó.

Trayectoria

Luperfina Rojas Escobar es doctora y máster en Ingeniería por la Universidad de Nagaoka, Japón; máster en Dirección General de Empresas e Ingeniera Comercial y estudió Administración de Empresa en la Universidad de La Serena. Durante su formación recibió la Beca Presidente de la República del Gobierno de Chile, la Beca Rotary Internacional de Japón y la Beca Makita Scholarship Foundation.

Antes de asumir la Rectoría en 2022, se desempeñó como Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas, cargo que ejerció entre 2004 y 2012, y posteriormente desde 2018. También, fue Directora del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales y Directora de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad.

Ha desarrollado una destacada trayectoria en el ámbito de la gestión universitaria y de la educación superior, ejerciendo funciones como Directora del Magíster en Liderazgo, Dirección y Comunicación Estratégica de la Universidad de La Serena, Directora de la Revista Universitaria RUTA, Presidenta de la Asociación de Directivos Superiores de Facultades de Administración y Negocios (ASFAE), organismo que reúne a 33 universidades chilenas, y Presidenta del Consejo de Administración y Comercio de la Agencia Acredita C.I. del Colegio de Ingenieros de Chile.

Además, ha participado como par evaluadora institucional de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y fue Presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de la Tesorería General de la República.

En 2019 recibió la distinción de Embajadora de Turismo otorgada por la Fundación Empresarial EUROCHILE, junto a la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo y el Servicio Nacional de Turismo, en reconocimiento a su contribución al desarrollo regional.

Durante 2025 recibió importantes reconocimientos a su trayectoria y liderazgo, entre ellos el premio “Liderazgo con Identidad Regional” otorgado por el Semanario Tiempo, el “Reconocimiento a la Trayectoria” entregado por la Asociación de Directivos Superiores de las Facultades de Administración y Negocios (ASFAE), y el “Reconocimiento del Ministro de Asuntos Exteriores” conferido por el Gobierno de Japón.