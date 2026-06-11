Con nueve proyectos seleccionados en el concurso FONDEF I+D 2026, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) consolida su liderazgo en investigación científica, ubicándose en el cuarto lugar a nivel nacional y obteniendo más de 2 mil millones de pesos para el desarrollo de investigación aplicada en las áreas de educación, minería, industria agroalimentaria, vivienda, ingeniería eléctrica, medioambiente y sustentabilidad, óptica adaptativa, Inteligencia Artificial y realidad virtual.

El concurso FONDEF IDeA I+D 2026 apoya el cofinanciamiento de proyectos de I+D aplicada con un fuerte componente científico, para el desarrollo de tecnologías que puedan convertirse en nuevos productos, procesos o servicios, con una razonable probabilidad de generación de impactos productivos, económicos y sociales.

El rector Nelson Vásquez manifestó que “este logro demuestra que la PUCV posee capacidades para generar conocimiento de excelencia y, al mismo tiempo, transformarlo en soluciones concretas para los desafíos que enfrenta la sociedad. La investigación aplicada representa hoy una dimensión estratégica del quehacer universitario, pues permite que la ciencia, la tecnología, las humanidades, la educación y las ciencias sociales dialoguen con las necesidades reales de las personas, las organizaciones y el país”.

Fortalecimiento institucional

Durante los últimos años, la PUCV ha desarrollado un proceso de fortalecimiento institucional con miras a aumentar su competitividad en la adjudicación de proyectos de investigación aplicada. Mediante la creación de laboratorios de apoyo y talleres críticos, la Universidad ha consolidado un ecosistema de investigación cuyos frutos se reflejan en los resultados del concurso FONDEF I+D.

“La estrategia actual integra la colaboración entre las direcciones de Investigación e Innovación, sumando el apoyo de la incubadora de negocios Chrysalis para elevar la calidad de las propuestas. Los resultados exitosos se reflejan en una distribución heterogénea de fondos que beneficia a distintas facultades. Este crecimiento se vincula directamente con la expansión del postgrado y los centros de investigación, consolidando el impacto tecnológico de la Universidad”, explicó el vicerrector de Investigación, Creación e Innovación, Luis Mercado.

Los proyectos

Los proyectos PUCV adjudicados en el FONDEF IDeA I+D 2026 son: gammamutagénesis ornamental (Alexis Vidal, Agronomía); biopolímeros contra erosión en relaves (Álvaro Díaz, Ingeniería Bioquímica); un kit XR-háptico inclusivo (Cristóbal Galleguillos, Ingeniería Mecánica); tomografía óptica con aprendizaje automático (Darío Pérez, Física); enfoque ecosistémico en pesquerías (Exequiel González, Ciencias del Mar); planificación de redes eléctricas (Gerardo Blanco, Ingeniería Eléctrica); inducción docente con IA (Mónica Cortez, Centro Líderes Educativos); medición de contaminación lumínica (Sebastián Fingerhuth, Ingeniería Eléctrica); y el método AWEN para evaluación de vivienda accesible en realidad virtual (Felipe Muñoz, Ingeniería Civil).