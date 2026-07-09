Universidad chilena fortalece internacionalización gracias a convenio con Universidad de Sevilla

La Universidad Central de Chile dio un nuevo paso en su estrategia de internacionalización al suscribir un convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla, una de las instituciones de educación superior más prestigiosas de España y Europa, con 521 años de historia y una reconocida trayectoria en docencia, investigación y formación de postgrado.

Durante la visita, el rector de la Universidad Central, Santiago González Larraín, y la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas Macías, suscribieron el convenio que fortalecerá el trabajo conjunto entre ambas instituciones. Vargas Macías hizo historia al convertirse en la primera mujer en asumir la rectoría de esta casa de estudios en sus 521 años de existencia, marcando un hito para una de las universidades más antiguas de España y el mundo.

Acompañaron al rector en esta visita Loreta Lancellotti, directora de Relaciones Internacionales; Rafael Pastor, decano de la Facultad de Derecho y Humanidades; Marisol Urrutia, directora de Admisión y Educación Continua; y Juan Luis Palma, director del Centro de Investigación de Ciencias de Materiales, quienes participaron en las reuniones destinadas a fortalecer la colaboración académica y explorar nuevas oportunidades de desarrollo conjunto.

El convenio consolida la colaboración entre ambas instituciones en el ámbito del Doctorado en Derecho y, al mismo tiempo, abre una nueva línea de trabajo para impulsar la cooperación en el Doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Ambas iniciativas favorecerán el intercambio de estudiantes, académicos e investigadores, además del desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y formación doctoral.

Esta alianza permitirá fortalecer la formación doctoral, promover el intercambio de conocimientos y generar proyectos de investigación de alto impacto, contribuyendo al desarrollo científico y académico de ambas instituciones.

El rector de la Universidad Central, Santiago González Larraín, destacó que “estamos muy contentos de haber consolidado nuestro convenio de intercambio en el área del Doctorado en Derecho e iniciado un camino de colaboración para fortalecer el desarrollo de nuestro nuevo Doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Ha sido una reunión extremadamente positiva y creemos que estos acuerdos representan un gran paso para el desarrollo de nuestra universidad y para seguir ampliando las oportunidades de formación, investigación e intercambio internacional para nuestra comunidad académica”.

La agenda de trabajo también contempló reuniones para conocer la experiencia de la Universidad de Sevilla en educación continua y aprendizaje a lo largo de la vida, identificando oportunidades de colaboración en programas dirigidos a personas adultas y mayores.

Al respecto, la directora de Admisión y Educación Continua de la Universidad Central, Marisol Urrutia, señaló que “durante la visita conocimos el modelo de educación continua de la Universidad de Sevilla y su experiencia en programas de aprendizaje a lo largo de la vida para personas mayores, una iniciativa que reúne a más de cinco mil estudiantes. Esta experiencia representa una valiosa oportunidad para desarrollar proyectos conjuntos y fortalecer una línea que la Universidad Central ya ha comenzado a impulsar a través de su Aula de Mayores”.

La Universidad de Sevilla, fundada en 1505, es considerada una de las universidades más antiguas de España y un referente internacional por la calidad de su investigación, su amplia oferta académica y su permanente vinculación con redes universitarias de excelencia.

Con este convenio, la Universidad Central de Chile reafirma su compromiso con la excelencia académica y la internacionalización, impulsando alianzas con instituciones de reconocido prestigio mundial que permitan ampliar las oportunidades de formación, investigación y movilidad para su comunidad universitaria.

La colaboración en los programas doctorales de Derecho y de Ciencia e Ingeniería de Materiales, junto con las posibilidades de cooperación en educación continua y aprendizaje permanente, constituye un paso relevante para potenciar la generación de conocimiento, fortalecer la cooperación científica entre Chile y España y desarrollar iniciativas conjuntas que respondan a los desafíos actuales desde una perspectiva global.