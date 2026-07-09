Al Pan Pan: analizamos el acuerdo de La Moneda con el PPD por megarreforma y quiebre interno del PS

Tras varios días de conversaciones, el comité de senadores del PPD alcanzó un acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para modificar uno de los puntos más controvertidos de la megarreforma: la invariabilidad tributaria. La propuesta original contemplaba un plazo de 25 años, pero ahora se establecieron distintos períodos de vigencia según el monto de la inversión.

Con este entendimiento, el Ejecutivo consiguió un respaldo político clave de cara a la votación del proyecto en el Senado. Sin embargo, el acuerdo abrió una nueva fractura al interior del Socialismo Democrático.

Desde el Partido Socialista cuestionaron el entendimiento alcanzado por el PPD y ratificaron su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional. No obstante, la postura también ha generado tensiones internas en la colectividad, al punto de que su presidenta, Paulina Vodanovic, dejó en suspenso su participación en la mesa negociadora de la megarreforma.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: Analizamos este tema junto al senador del PS por la Región de Los Lagos, Fidel Espinoza, y con el diputado del PPD, José Montalva.