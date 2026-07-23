Alianza entre academia y minería promoverá la formación de talento especializado en Tarapacá

Con el objetivo de fortalecer la formación de capital humano para el sector, INACAP y la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi (CMDIC), a través de su Fundación, lanzaron el Programa de Especialización Talento Local CMDIC–INACAP. La iniciativa está dirigida a estudiantes de séptimo semestre de las carreras antes mencionadas, quienes podrán postular de acuerdo con los requisitos establecidos en el proceso de selección.

El lanzamiento fue encabezado por el presidente del Consejo Directivo de INACAP, Arturo Tagle; el rector Lucas Palacios; la vicerrectora de INACAP Sede Iquique, Nevenka Araya; y representantes de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.

Formación conectada con la industria minera

“Cuando el mundo formativo trabaja colaborativamente con los sectores productivos del país logramos articular trayectorias laborales sólidas, impactar en las regiones y en la empleabilidad de los futuros profesionales. Y esta iniciativa es única porque permitirá impulsar el talento de Tarapacá vinculando a los jóvenes directamente con la realidad productiva del sector minero, mediante aprendizaje práctico y experiencias formativas en terreno”, destacó el rector de INACAP, Lucas Palacios.

El programa tendrá una duración de tres meses y se desarrollará durante el octavo semestre académico de los estudiantes seleccionados. Su propósito es fortalecer la formación especializada mediante módulos teórico-prácticos, el desarrollo de un proyecto integrado y una visita a faena, como parte de la experiencia educativa.

Por su parte, César Gavilán, director ejecutivo de Fundación Collahuasi, destacó que “esta iniciativa educacional refuerza nuestro compromiso con la formación de capital humano local y la generación de oportunidades para los jóvenes de Tarapacá. A través de esta alianza, estamos aportando una mayor experiencia de especialización a jóvenes de carreras vinculantes con la minería, que se traducirá finalmente en mejores competencias para su futuro profesional”.

Una certificación para potenciar el talento local

La iniciativa contempla una certificación de especialización otorgada por INACAP, en el marco de la alianza con Collahuasi y su Fundación, que complementará el proceso formativo de los estudiantes y aportará un sello diferenciador vinculado al sector minero.

“Este programa representa una oportunidad muy significativa para nuestros estudiantes, porque fortalece su proceso formativo con una experiencia aplicada, pertinente y vinculada a los desafíos reales de la región. Como INACAP, reafirmamos nuestro compromiso con una educación conectada con los sectores productivos y con el desarrollo de talento local”, señaló Nevenka Araya, vicerrectora de INACAP Sede Iquique.

Con esta iniciativa, la academia y el sector productivo buscan fortalecer la articulación entre la educación superior y la industria minera, promoviendo experiencias de aprendizaje aplicadas, pertinentes y alineadas con las necesidades de la Región de Tarapacá.

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