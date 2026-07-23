Trump impone aranceles de hasta el 12,5% a Chile y a 59 países por no combatir el trabajo forzoso

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que aplicará un arancel de 12,5 % a las importaciones provenientes de Chile, como parte de una ofensiva comercial contra países que, según Washington, no han prohibido adecuadamente el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) estableció tarifas de 10 % y 12,5 % para 60 de sus principales socios comerciales, aunque algunos productos quedarán exentos.

“Estados Unidos mantiene una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, sostuvo el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Chile queda en el tramo más alto

El arancel de 10 % será aplicado a países como Argentina, Canadá, México, India, Indonesia y Reino Unido. En tanto, ciertos productos de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán gravámenes de 10 % o 12,5 %, cuando no estén considerados entre las excepciones.

Chile quedó incluido en el grupo de economías sujetas a la tasa general de 12,5 %. En conjunto, los 60 mercados alcanzados por la decisión representan el 99,4 % de todas las importaciones de Estados Unidos.