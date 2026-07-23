Bachelet participa en primer debate por la Secretaría General de la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet participa este jueves en el primer debate entre los candidatos para suceder al portugués António Guterres en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El encuentro, denominado “Diálogo abierto de la ONU: El próximo Secretario General”, se desarrolla en el Salón de la Asamblea General, en Nueva York, y es transmitido a través de la plataforma oficial del organismo, informó BioBioChile.

La actividad fue organizada por la Oficina de la Presidenta de la Asamblea General con el apoyo de Bloomberg. La ONU definió la instancia como un hito dentro del proceso de selección y nombramiento de su próxima máxima autoridad.

Los candidatos y la ruta de la elección

La candidatura de Bachelet cuenta con el respaldo de México y Brasil, después de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast retirara el apoyo que había anunciado la administración de Gabriel Boric.

La exmandataria busca proyectar su experiencia como presidenta de Chile durante dos períodos y su trayectoria en organismos multilaterales. Entre el 2018 y el 2022 se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

También compiten la costarricense Rebeca Grynspan, el argentino Rafael Grossi, el senegalés Macky Sall, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y la guyanesa Carolyn Rodrigues Birkett.

El 30 de julio comenzarán las votaciones de prueba del Consejo de Seguridad, conocidas como straw polls. Aunque sus resultados no son vinculantes, permiten medir el respaldo de cada candidatura antes de que el organismo recomiende un nombre a la Asamblea General. La persona elegida asumirá el 1 de enero del 2027.