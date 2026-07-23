Ministro Poduje remueve a encargada de reconstrucción y deja proceso en manos del Serviu

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, removió a Claudia Urrutia de la coordinación nacional de la reconstrucción y entregó al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso la conducción del proceso de recuperación tras el megaincendio que afectó a la región.

La decisión fue informada por La Tercera. Urrutia, quien lleva más de diez años trabajando en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), permanecerá en la cartera y asumirá nuevas funciones en la División de Política Habitacional.

Desde el ministerio explicaron que el Serviu regional dispone de mayores capacidades técnicas para encabezar esta etapa. Además, recalcaron que Urrutia ejercía la coordinación de manera interina desde la llegada del gobierno del Presidente José Antonio Kast, el 11 de marzo, y que su reemplazo estaba contemplado.

Versiones sobre desencuentros

La salida se produjo en medio de versiones que apuntaban a diferencias entre Urrutia y Poduje. Sin embargo, tanto la funcionaria como el Minvu descartaron la existencia de un conflicto entre ambos.

Consultada por su traslado, Urrutia defendió el trabajo realizado con las familias damnificadas y cuestionó el desempeño de la constructora San Sebastián y la entidad patrocinante Social Arquitectura. “Esta es la noticia que realmente importa darle respuesta a las familias”, sostuvo.

La reconstrucción de Valparaíso ha sido uno de los principales desafíos de Poduje, quien ha calificado la gestión anterior como “una de las peores”. No obstante, el ministro reconoció el 6 de julio que el Gobierno cumplirá “parcialmente” el compromiso asumido para finalizar las obras.

Al asumir, Poduje había fijado un plazo de 15 meses y aseguró que pondría su cargo a disposición si no cumplía. Posteriormente aclaró que la continuidad de un ministro depende del Presidente. El cambio de Urrutia se suma a otras modificaciones registradas en los equipos del Minvu desde marzo.