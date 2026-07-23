Chomali cuestiona el aborto en tres causales y afirma que médicos deberían escuchar “ese latido”

El arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, se sumó al debate generado por el proyecto de ley ‘Escucha su corazón’, impulsado por diputados oficialistas y del Partido Nacional Libertario, que busca incorporar la posibilidad de que las mujeres escuchen los latidos del embrión o feto antes de someterse a un aborto en el marco de la ley de tres causales.

La iniciativa propone modificar el procedimiento de consentimiento informado previo a la interrupción legal del embarazo en Chile, estableciendo que el médico deberá ofrecer a la mujer embarazada la posibilidad de escuchar los latidos. De acuerdo con el texto, la paciente podrá rechazar libremente este ofrecimiento. Sin embargo, si ello ocurre, “el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo”.

El cuestionamiento del arzobispo al proyecto y las tres causales

En conversación con La Tercera, Chomali aseguró no conocer en detalle el proyecto de ley, aunque manifestó su preocupación por el debate que ha generado. “Lo que sí me duele que es un proyecto que sale en la prensa, que suscita una división, una polarización, una ira impresionante”, afirmó.

El cardenal reiteró además su postura contraria a la legislación vigente sobre aborto en tres causales. “Yo pienso que esas tres causales no deberían existir (…) porque la experiencia dice que cuando las personas acompañan a alguien que se siente sola, desamparada, con un drama terrible, como puede ser la violación, como puede ser un feto que viene con serios problemas de malformación, o cuando hay un riesgo… cuando hay apoyo médico, psicológico, espiritual, económico, las mujeres se sienten más acompañadas y desisten de eso”, sostuvo.

“Sería muy bueno que ese latido lo escuchara un médico”

El arzobispo también cuestionó el rol de los profesionales de la salud que participan en procedimientos de interrupción del embarazo. “Lo que a mí me duele es que hayan médicos que se presten para realizar un aborto, eso lo encuentro terrible”, señaló.

En esa línea, agregó que “Yo pienso que en vez de mostrarle el latido del corazón a una mujer que está en una situación muy difícil, muy compleja, pienso que sería muy bueno que ese latido lo escuchara un médico que se comprometió a curar, a sanar, a preocuparse de la vida”.

Asimismo, cuestionó al médico “que hace un juramento de hacer lo posible por curar, nunca dañar, y ahí objetivamente se está dañando a alguien, un ser humano”.

La postura del cardenal frente al aborto

Respecto del aborto, Fernando Chomali sostuvo que “hay una vida humana que es eliminada. Está claro que estaba en presencia de un ser humano, y por eso que el corazón late”.

Finalmente, el arzobispo reafirmó su posición frente a la ley de tres causales y aseguró estar dispuesto a sostenerla pese a las críticas. “Una persona me decía que con esta actitud mía de estar en contra de las tres causales, me iba a echar a medio mundo encima y me iba a quedar solo, prefiero quedarme solo, pero no traicionar algo tan elemental como es la verdad: que hay un ser humano inocente, que merece todo el cuidado posible que se le pueda dar, y punto”, zanjó el arzobispo.