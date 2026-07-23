Gobierno cuestiona arancel de 12,5 % de EE. UU. y defiende estándares laborales

El Gobierno cuestionó la decisión de Estados Unidos de aplicar una sobretasa arancelaria de 12,5 % a las importaciones chilenas, en el marco de una investigación sobre bienes producidos con trabajo forzoso. La autoridad aseguró que la medida no se condice con la institucionalidad laboral ni con los antecedentes entregados por el país durante el proceso.

Washington impondrá aranceles de 10 % o 12,5 % a sus 60 principales socios comerciales, que representan el 99,4 % de las importaciones estadounidenses. Chile quedó entre las economías afectadas por la tasa más alta, aunque la decisión contempla excepciones para determinados productos.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostuvo que su país prohíbe desde hace casi un siglo la importación de productos fabricados con trabajo forzoso y afirmó que “ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”.

En una declaración pública, el Ejecutivo chileno respondió que el país cuenta con “una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso”. A su juicio, la aplicación del gravamen “no se condice con estos estándares” ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados.

Resolución no identifica productos chilenos

El Gobierno recalcó que la resolución estadounidense no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos nacionales específicos bajo esa condición. Según explicó, la controversia responde a diferencias respecto de los mecanismos regulatorios que Estados Unidos reconoce como efectivos.

La autoridad también aclaró que la medida surgió de una investigación realizada bajo la legislación interna estadounidense y no de una negociación bilateral. Añadió que su aplicación es transversal y alcanza a economías como Australia, Brasil, Canadá, México, Perú, Corea del Sur, Singapur y Emiratos Árabes Unidos.

Chile afirmó que participó en todas las etapas del procedimiento y presentó, en coordinación con el sector exportador, antecedentes para respaldar su posición. El Ejecutivo anunció que mantendrá el diálogo con Washington y desplegará gestiones políticas y técnicas para mejorar las condiciones de acceso al mercado estadounidense.

Entre sus objetivos estará conseguir que productos esenciales de la canasta exportadora chilena sean excluidos de la aplicación de la sobretasa.