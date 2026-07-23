¿Quién es mejor en la multitarea: hombres o mujeres?

Hola, espero que todo vaya bien en tu vida. Estamos en tiempos de resfrío, influenza y otras afecciones que cunden en invierno. Y si bien tenemos asumido que nos contagiaremos con una gripe estacional, esta causa la muerte de hasta 650.000 personas en todo el mundo cada año y complica la vida de otros tantos millones de habitantes de este planeta.

Lo increíble es que es difícil de combatir porque, entre otras cosas, los virus se adaptan, mutan y permanecen por siglos junto a nosotros. La novedad es que por primera vez los científicos han mapeado los contactos directos y “la ruta” de cómo el virus infecta las células. Esto abre un enorme campo para tratar no solo la gripe, también otras enfermedades.

Así como muchas personas han adoptado rutinas diarias de higiene oral o higiene del sueño para mejorar su salud, algunos especialistas están impulsando ahora la “higiene intestinal”. Lee más adelante en qué consiste y para qué sirve esta tendencia.

Te dejo esta pregunta: ¿Quiénes son más eficientes en las multitareas: las mujeres o los hombres…? Descúbrelo en la sección Mito o Verdad, donde hay respuestas gracias a un experimento.

Y en el Chat con el Especialista, una entrevista con el neurólogo cognitivo de Clínica Mayo en Arizona, Brian Woodruff, en la que podrás conocer qué medidas puedes tomar hoy para cuidar de tu cerebro y combatir el deterioro cognitivo en el futuro.

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Descubren cómo el virus de la gripe se “cuela” en las células humanas

Ya tenemos asumido que a medida que llega la temporada fría, tenemos más posibilidades de contagiarnos y coger una gripe. Este hecho que puede resultar común, cada año causa la muerte de hasta 650.000 personas en todo el mundo y provoca enfermedades graves en entre 3 y 5 millones de habitantes.

El virus de la gripe A, en particular, ha sido responsable de varias pandemias, incluida la de la gripe española de 1918. Cuando este virus infecta las células, libera su material genético, llamado ARN, que contiene las instrucciones para la síntesis de varias proteínas. Estas proteínas se propagan por toda la célula huésped y modifican su maquinaria molecular para producir más virus.

Los científicos han estado por décadas intentando comprender este proceso en detalle, ya que ayudaría a diseñar mejores terapias farmacológicas y vacunas contra el virus de la gripe.

Por ello, es crucial descifrar cómo las proteínas del virus interactúan con las proteínas de las células huésped y cómo las manipulan para satisfacer las necesidades del virus.

La buena noticia es que por primera vez los científicos han mapeado los contactos directos entre proteínas del virus y del huésped a gran escala dentro de células intactas infectadas con influenza, con suficiente detalle estructural para modelar cómo se ensamblan las proteínas.

“Nuestro trabajo ofrece una nueva forma de estudiar las interacciones entre el virus de la gripe y su huésped en su contexto natural y con información estructural. Los resultados actuales son una instantánea de un momento durante la infección y abren la puerta al estudio de las interacciones entre el virus de la gripe y su huésped a lo largo de todo el ciclo infeccioso”, afirmó el jefe de grupo en el EMBL de Hamburgo y en el Centro de Biología de Sistemas Estructurales (CSSB), Jan Kosinski.

Entrar en el sistema

Estudiar las interacciones proteína-proteína durante una infección es más fácil de decir que hacer. La mayoría de los estudios previos se basaban en métodos bioquímicos que compartían una limitación: era necesario romper la célula para poder medir las interacciones.

Una vez que los compartimentos celulares desaparecían, las proteínas que nunca habían estado en contacto dentro de la célula podían encontrarse en el tubo de ensayo, y los contactos frágiles o específicos de una ubicación podían perderse.

En consecuencia, resultaba difícil determinar qué interacciones ocurrían realmente dentro de una célula infectada.

“Fue entonces cuando supimos que nuestros colaboradores, Boris Bogdanow y Fan Liu, del FMP Berlín, habían desarrollado una versión especializada de la espectrometría de masas de reticulación (XL-MS), una técnica consolidada para mapear los contactos proteicos, adaptada específicamente a las células infectadas por virus”, explicó Kosinski.

Este fue el avance crucial. Permitió a los investigadores lograr lo que los métodos anteriores no podían, incluyendo la detección de interacciones efímeras y específicas de la ubicación.

“La XL-MS nos permite capturar las interacciones proteína-proteína directamente en células intactas infectadas, a la vez que proporciona información estructural sobre cómo se producen estas interacciones”, señaló Bogdanow, quien ahora es jefe de un grupo de investigación junior en el Instituto de Virología de la Charité – Universitätsmedizin Berlin.

“Esto nos permite comprender la interfaz entre el virus y la célula humana y, mediante el modelado estructural, puede ayudar a identificar dianas terapéuticas para futuras intervenciones farmacéuticas” agregó.

Profundizando en las estructuras

Al combinar los resultados obtenidos mediante XL-MS con modelos estructurales computacionales, los investigadores no solo pudieron identificar qué proteínas virales y humanas interactúan, sino también predecir cómo se ensamblan físicamente.

Para ello, utilizaron una versión modificada de AlphaFold, el algoritmo de predicción de la estructura de proteínas galardonado con el Premio Nobel.

“La principal ventaja del método AlphaFold modificado es que nos permitió incorporar directamente nuestros datos experimentales de reticulación al modelado estructural. Esto le indica al modelo qué partes de las proteínas virales y del huésped se encuentran cerca unas de otras dentro de las células infectadas. Esto resultó especialmente útil para los complejos virus-huésped, que a menudo son difíciles de predecir con precisión”, afirmó Kosinski.

Cómo un virus toma el control de una célula

Publicado en Nature Microbiology, el estudio reveló dos importantes mecanismos mediante los cuales el virus secuestra la célula.

El primero involucra la hemaglutinina, una proteína presente en la superficie del virus que este utiliza para unirse a las células huésped e ingresar a ellas.

Los investigadores rastrearon el recorrido de la hemaglutinina a través del sistema interno de transporte y procesamiento celular.

Este sistema, compuesto por compartimentos, modifica y prepara las proteínas antes de su envío a su destino final. Esto permitió comprender cómo las proteínas del huésped, algunas con funciones previamente desconocidas, ayudaron al virus a plegar y modificar correctamente la hemaglutinina durante la infección.

El segundo caso involucra a los paraspeckles, pequeños compartimentos con forma de gotitas en el núcleo. La infección por el virus de la influenza A provoca la disolución de estos orgánulos, liberando las proteínas de unión al ARN que contienen, las cuales el virus puede utilizar para replicarse.

“Lo que más nos sorprendió fueron los paraspeckles. Observar cómo estos diminutos orgánulos en el núcleo se disolvían, de forma consistente en todas las líneas celulares y todas las cepas de gripe que analizamos, nos indicó que esto no es un efecto secundario de la infección, sino que podría ser una estrategia”, dijo la ex becaria predoctoral del Grupo Kosinski en el EMBL de Hamburgo, actualmente en la ETH de Zúrich y primera autora de la publicación, Iuliia Kotova.

“También podría haber un segundo beneficio para el virus: algunas pruebas sugieren que los paraspeckles contribuyen a las respuestas de estrés celular y a la regulación de los genes antivirales, por lo que alterarlos también podría debilitar partes de la respuesta de defensa de la célula”, añadió Kosinski.

El trabajo se basó en una infraestructura compartida entre tres instituciones.

Los experimentos de espectrometría de masas de reticulación se llevaron a cabo en la Charité de Berlín, los análisis de glicoproteómica en el Centro de Proteómica del EMBL, el modelado AlphaFold en el clúster de computación del EMBL y la obtención de imágenes de microscopía en la Instalación de Microscopía Avanzada de Luz y Fluorescencia (ALFM) del CSSB.

Este trabajo pone de relieve una nueva y poderosa forma de estudiar la gripe y muestra cómo el análisis de los contactos moleculares dentro de las células infectadas vivas puede revelar dónde y cómo los virus toman el control de la maquinaria del huésped.

Los investigadores creen que este enfoque de “mapeo en contexto” puede utilizarse para comprender el mecanismo de acción de otros virus que actúan de forma similar.

Bogdanow coincide: “Aunque este estudio se ha centrado en una cepa adaptada al laboratorio, sienta las bases para aplicar la metodología a virus con potencial relevancia pandémica, como el H5N1, y para descubrir las redes de interacción que sustentan su multiplicación en células humanas”.

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¿Qué sabes sobre la higiene intestinal?

¿Habías escuchado algo así? Debo reconocer que yo no. Por eso me puse a buscar y encontré. Así como muchas personas conocen o han adoptado rutinas diarias de higiene oral y del sueño para mejorar su salud, algunos especialistas están impulsando la “higiene intestinal” con el objetivo de mejorar la motilidad intestinal, la consistencia de las heces, la diversidad microbiana y la resistencia al estrés, lo que podría reducir la carga de los trastornos gastrointestinales crónicos y los trastornos funcionales del intestino.

El concepto de higiene intestinal “puede ser desarrollado como un marco integral estructural que haga hincapié en los hábitos de vida diarios y modificables que pueden utilizarse para mejorar la función gastrointestinal”, según propuso en el Indian Journal of Gastroenterology un equipo autoral liderado por el gastroenterólogo de All India Institute of Medical Sciences, Dr. Manas Kumar Panigrahi.

Los autores describieron cinco pilares de la higiene intestinal:

Una dieta que favorezca la salud intestinal (rica en fibra y alimentos fermentados y baja en ultraprocesados).

Hidratación adecuada.

Actividad física.

Prácticas mente-cuerpo.

Horarios regulares (para comer, dormir, hacer ejercicio e ir al baño) y hábitos saludables al ir al baño.

Por ejemplo, en mujeres con trastornos del suelo pélvico o personas con problemas hemorroidales o anorrectales, la gastroenteróloga y profesora clínica asistente en University of Virginia School of Medicine, en Charlottesville, Estados Unidos, Dra. Asma Khapra, recomienda usar un taburete para elevar las rodillas y lograr una postura en cuclillas en el inodoro, evitar hacer fuerza (sentarse durante no más de cinco minutos) y usar un bidé.

“Es urgente explorar, desde la perspectiva de la salud pública, el potencial de la higiene intestinal como una intervención de bajo costo, escalable y culturalmente adaptable que pueda implementarse a nivel individual, comunitario y escolar para promover la salud digestiva a lo largo de la vida”, señalaron el Dr. Panihagri y sus colaboradores en su artículo.

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Mito o Verdad: ¿Las mujeres son mejores en la multitarea?

¿Cuántas veces has escuchado eso de que las mujeres podemos estar haciendo varias cosas a la vez? Y que los hombres necesitan concentrarse en solo una. ¿Qué hay de realidad en esto? ¿Será solo un estereotipo?

La multitarea, ha sido definida como la capacidad de realizar varias tareas simultáneamente o alternar entre ellas. Se ha convertido en una característica fundamental de la vida moderna, presente en contextos como la conducción, el trabajo, las tareas domésticas e incluso el ocio.

A pesar del estereotipo generalizado de que las mujeres son mejores en la multitarea, las investigaciones han mostrado diferencias de género pequeñas e inconsistentes, lo que pone en duda la existencia de diferencias significativas en este ámbito.

En vista de ello, con el apoyo de la Fundación Bial, André y Diana Szameitat, de la Universidad Brunel de Londres y de City St George’s, Universidad de Londres, respectivamente, desarrollaron un estudio para aclarar si existen diferencias de sexo en la multitarea y para explorar posibles explicaciones sobre el origen de este estereotipo.

En el artículo “Los hombres hablan menos que las mujeres al realizar varias tareas a la vez”, publicado en la revista científica Psychological Research, los investigadores explican que desarrollaron un paradigma complejo de multitarea que consta de cinco tareas diseñadas para simular escenarios de la vida real, que reproduce con mayor fidelidad las exigencias cotidianas que la mayoría de los estudios anteriores.

En el primer estudio, 41 hombres y 37 mujeres realizaron cinco tareas diferentes: seguir una receta en un entorno de cocina; buscar un número de teléfono; emparejar números y letras; monitorear palabras en una presentación de diapositivas; y una tarea conversacional que consistía en responder una pregunta, por ejemplo: ¿Preferirías perder todo tu dinero y objetos de valor o todas las fotos que has tomado, y por qué?, cada 20 segundos.

En el segundo estudio, para comprobar si esta diferencia era perceptible para los demás, 160 observadores sin información previa vieron videos de los participantes y evaluaron su desempeño.

En las distintas tareas, hombres y mujeres mostraron un desempeño similar, excepto en lo conversacional, en este aspecto los hombres la ignoraron más del doble de veces que las mujeres.

Es importante destacar que, cuando respondieron, la calidad y la rapidez de las respuestas de los hombres no difirieron de las de las mujeres.

Una posible explicación sugerida por los autores es que las mujeres, en promedio, podrían participar más en comportamientos comunicativos en contextos sociales.

Sin embargo, esta hipótesis no se puso a prueba directamente en este estudio y debe interpretarse con cautela. Estos hallazgos concuerdan con las teorías evolutivas que proponen una mayor propensión a la conversación entre las mujeres.

Cuando observadores ingenuos presenciaron el desempeño de los participantes, calificaron a los hombres que realizaban múltiples tareas como personas con menor control sobre la tarea, con un desempeño peor, que utilizaban menos esfuerzo, estaban menos alerta, menos felices y disfrutaban menos de la tarea que las mujeres, en comparación con las mujeres que realizaban múltiples tareas.

Este estudio demostró que no existen diferencias generales entre hombres y mujeres en la capacidad de realizar varias tareas a la vez, sino una diferencia específica: durante estas tareas, los hombres tienden a ignorar la conversación con mayor frecuencia.

También reveló que esta diferencia influye en cómo los demás evalúan a las personas, lo que podría generar la percepción de un desempeño inferior.

Esto ayuda a explicar por qué ha surgido y persistido el estereotipo de que las mujeres son mejores que los hombres en la multitarea.

“En conjunto, nuestros datos confirman que no existen diferencias sustanciales de género en las tareas cognitivas visomanuales, pero sí diferencias significativas en la capacidad de mantener una conversación mientras se realizan varias tareas a la vez. Esta es una habilidad muy relevante en la vida cotidiana y, por lo tanto, podría explicar el desarrollo del estereotipo público generalizado de que las mujeres son mejores que los hombres en la multitarea”, explica André Szameitat.

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Chat con el Especialista: Consejos para cuidar tu cerebro y reducir el deterioro cognitivo

Se espera que para el 2050 una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años, llegando a un peak en 2080, donde los mayores superarán en número a los menores de 18. Junto con el aumento de la esperanza de vida crece el diagnóstico de enfermedades relacionadas con el envejecimiento, en especial con el deterioro cognitivo.

Por ello, cuidar del cerebro es tan importante como lo hacemos con otros órganos del cuerpo.

“El alzheimer es la demencia más frecuente que vemos en la práctica clínica. Los cambios en la capacidad para pensar, pérdida de memoria, dificultades para encontrar las palabras y otros síntomas han aumentado en la consulta”, explica el neurólogo cognitivo de Clínica Mayo en Arizona, Brian Woodruff.

El neurólogo explica que se trata fundamentalmente de una enfermedad del envejecimiento, que se da después de los 60 años. “Luego de una anamnesis de los síntomas, realizo un examen neurológico donde examino la capacidad para pensar, utilizando una evaluación de tamizaje de cinco minutos. También un examen físico para determinar si hay algo que me haga pensar en otras comorbilidades que pueden estar contribuyendo. Después hacemos exámenes de laboratorio. Hoy agregamos, cada vez más, pruebas con biomarcadores para determinar si efectivamente es una enfermedad de Alzheimer subyacente que está ocasionando los problemas”, dice Woodruff.

“El avance más reciente son los exámenes de sangre que utilizamos para verificar si es enfermedad de Alzheimer. Hoy hay medicamentos que han sido aprobados en Estados que pueden enlentecer la progresión de la enfermedad. Por ello, hacer el diagnóstico temprano es importante para el tratamiento”, agrega el médico.

-¿Qué factores de riesgo debemos considerar?

-Hay varios estudios epidemiológicos sobre factores relacionados con la salud y otros que pueden empeorar el riesgo de demencia. Pero yo lo resumo así: hagan todo aquello que les dice su médico general. Por ejemplo, cuidar bien de la propia salud. Si tienen hipertensión, trátenla; si tienen una colesterol alto ajusten la dieta, hagan ejercicio regular.

Agrega:

-También es importante hacer cosas para mantener la mente activa a lo largo de la vida. Estar ocupados mantiene lo cognitivo. Los jubilados deben adoptar hobbies, hacer cosas que les hagan mantener la mente activa, deben comer sano, no solamente para mantener el colesterol bajo, sino para evitar enfermedades como la diabetes, hiperglicemia, problemas que sabemos que inciden en la salud cerebral.

Y añade algo más:

“Hay otros factores de riesgo interesantes que se han identificado en los estudios, como el nivel educativo. La gente que tiene más años de estudios parece tener una protección que les ayuda a reducir los problemas de trastorno cognitivo más adelante. Además, investigaciones recientes sugieren que los individuos que pasan años en lugares con aire contaminado tienen mayor riesgo de demencia. Por ello, nuestros gobiernos deberían encarar esto por razones de salud pública”.

-¿Qué podemos hacer nosotros?

-Evitar lesionar el cerebro, los traumatismos de cráneo y más allá de ello, tal vez algo que sea de sentido común, pero es una cuestión que surge a menudo en el consultorio cuando veo pacientes y familias: tratar las afecciones que interfieren con la forma en que ingresa la información a nuestro sistema, es decir, la audición y la visión. Si empiezan a tener problemas auditivos, y no se compensa puede aumentar el riesgo de demencia.

-¿Qué hay de los factores genéticos, qué tanto influyen en el riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer?

-La respuesta es diferente según la población estudiada. Sí sabemos que uno de los rasgos genéticos que más influye es el gen APOE.

-¿Qué medicamentos existen?

-Los tratamientos que tenemos están dirigidos a la placa en el cerebro, una de las principales condiciones del alzheimer. Es un avance, pero sigue desgraciadamente muy limitado porque solamente encara un aspecto de la patología. No actúa en los enmarañamientos neurofibrilares que implican a la proteína Tau, que aparentemente es más relevante para la progresión de los problemas cognitivos. Hay investigación con nuevos tratamientos que esperemos que sí pueda detener o eliminar el enmarañamiento en el cerebro y algo que nos permita ralentizar o, en el mejor de los casos, detener la enfermedad. La inflamación del cerebro, también hay que enfrentarla.

Señala que hay investigaciones buscando otro tipo de intervenciones para mejorar el funcionamiento metabólico del cerebro. “La idea es mejorar la salud general del cerebro. También hay interés en enfoques regenerativos, desarrollar nuevas neuronas para restablecer conexiones y vías que han sido dañadas por los problemas degenerativos”.

¿Cómo cuidar el cerebro?

El neurólogo insiste que así como cuidamos otros órganos podemos comenzar cuidando de nuestro cerebro.

“Lo que es bueno para la salud en general también es bueno para el cerebro. Cuando los científicos examinan los cerebros de personas con enfermedad de Alzheimer después de su fallecimiento, encuentran algo más que placas y ovillos neurofibrilares. Con frecuencia, encuentran una acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias en los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Junto a ello, descubren evidencias de accidentes cerebrovasculares microscópicos, también denominados microinfartos cerebrales”, afirma el Dr. Woodruff.

Los accidentes cerebrovasculares microscópicos son silenciosos. A medida que se producen más de estos episodios, el tejido cerebral puede verse privado de oxígeno y nutrientes. Si se acumulan suficientes alteraciones microvasculares, pueden aparecer síntomas como lentitud del pensamiento y dificultades de concentración.

“El cerebro, al igual que cualquier otro órgano del cuerpo, depende del sistema cardiovascular,” afirma el neurólogo. Por eso es tan importante cuidar el corazón y los vasos sanguíneos.

Así se puede prevenir:

Controla los factores de riesgo cardiovascular. Trata los niveles elevados de glucosa en sangre, la hipertensión arterial y los niveles inadecuados de colesterol. No consumas productos de tabaco. Manten un peso saludable. Cuanto antes abordes estos factores, mayor será el beneficio para tu cerebro.

Sigue una alimentación cardiosaludable. El énfasis de la dieta mediterránea en alimentos integrales mínimamente procesados, frutas y verduras puede favorecer la salud cerebral al ayudar a controlar la grasa corporal y la inflamación crónica.

Duerme lo suficiente. Se ha relacionado el insomnio con el deterioro cognitivo. Además, dormir mal también puede aumentar el riesgo de otras enfermedades que afectan a la cognición, como la hipertensión arterial y la diabetes.

Manten relaciones sociales. Se cree que las relaciones sociales benefician al cerebro de múltiples maneras. Los estudios sugieren que la interacción social desencadena la liberación de sustancias químicas como la serotonina y la dopamina, que mejoran el estado de ánimo y la actitud ante la vida. Las relaciones sociales también pueden favorecer la formación de nuevas conexiones entre las células nerviosas.

Trata la pérdida de audición y visión. Si no puedes ver ni oír adecuadamente lo que ocurre a tu alrededor, te resultará más difícil comunicarte y mantener una vida social activa. “Estas funciones sensoriales son fundamentales para la forma en que pensamos y que interactuamos con el mundo,” afirma el Dr. Woodruff. “Si no lo ve o no lo oye, no puede codificarlo ni recordarlo”.

Evita el uso crónico de medicamentos sedantes. Algunos fármacos utilizados para tratar el dolor, el insomnio y otras afecciones pueden dificultar el pensamiento, ralentizar el tiempo de reacción y provocar somnolencia. Si no estás seguro/a de los efectos secundarios de los medicamentos que tomas habitualmente, consulta con un profesional de salud, que podrá revisar tu tratamiento y sugerir alternativas.

Haz ejercicio. El ejercicio físico y la actividad mental pueden beneficiar la salud cerebral. Un amplio estudio observó que las tasas de deterioro cognitivo eran dos veces más frecuentes entre las personas sedentarias.

Mantener la mente activa mediante actividades que resulten agradables, especialmente probando cosas nuevas, también puede ejercitar el cerebro. Cuando se enfrenta al reto de aprender algo nuevo, el cerebro crea nuevas conexiones entre las células nerviosas. Los expertos creen que, si se adquieren continuamente nuevas habilidades y conocimientos a lo largo del tiempo, estas redes de conexiones neuronales crean una reserva cognitiva, algo así como los ahorros en una cuenta bancaria.

“La reserva cognitiva no significa que uno sea inmune, pero proporciona cierto margen de protección frente a un problema neurodegenerativo”, afirma Brian Woodruff.

Aquí finaliza este número de Efecto Placebo. Si te gustó algún artículo compártelo con un amigo o amiga. Cuida tu salud y mantén tu mente curiosa. Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.