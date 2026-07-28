Rector Nelson Vásquez inicia nuevo período rumbo al Centenario de la PUCV

Con una masiva concurrencia de autoridades, rectores de universidades, representantes del mundo empresarial y productivo, dirigentes gremiales, directores de establecimientos educacionales, académicos, estudiantes e integrantes de la comunidad universitaria, el profesor Nelson Vásquez asumió su segundo período como rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para el ciclo 2026-2030. La ceremonia reflejó el estrecho vínculo de la Institución con los principales actores del desarrollo regional y nacional, en la antesala de la conmemoración de su Centenario en 2028.

Tras prestar juramento durante una solemne Eucaristía presidida por el Gran Canciller de la Universidad y Obispo de Valparaíso, monseñor Jorge Vega, el rector presentó los principales desafíos de esta nueva etapa, centrados en fortalecer la comunidad universitaria, impulsar nuevos liderazgos, profundizar la formación integral de los estudiantes y alcanzar una nueva acreditación institucional por siete años.

“Una comunidad no es solo un conjunto de principios abstractos. Es, ante todo, una forma de relación, es sensibilidad frente al otro, es cuidado de la amistad cívica, de la fraternidad que se expresa en gestos cotidianos, en el reconocimiento del talento ajeno, en la palabra respetuosa, en el valor de la palabra empeñada y en la disposición al diálogo sincero”, sostuvo.

Respecto a la excelencia, la autoridad precisó que, “al iniciar este nuevo período, el desafío de alcanzar nuevamente los siete años de acreditación institucional se nos presenta no sólo como un objetivo técnico, ni de cumplir indicadores o metas definidas por organismos externos, sino como el testimonio público y riguroso de nuestra madurez. Es la forma en que damos cuenta al país de que nuestra ‘alma’ universitaria se traduce en una cultura de la calidad que permea cada aula, cada laboratorio y espacio de servicio, honrando así la confianza que la sociedad deposita en nosotros”, dijo.

El delegado presidencial, Manuel Millones valoró el inicio del segundo periodo del rector Nelson Vásquez, destacando aspectos fundamentales de su gestión, como son el liderazgo y la democracia interna, el aporte en infraestructura y la vinculación con el medio.

A su vez, el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH) y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, manifestó que la PUCV “es una de las instituciones más relevantes de nuestro sistema universitario nacional y cumple un rol insustituible en la formación de profesionales de excelencia”.