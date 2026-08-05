Ipsos 2026: destacan instituciones de educación con mejor percepción de sostenibilidad en Chile

La Universidad Andrés Bello fue reconocida como la segunda institución de educación con mejor percepción de sostenibilidad en Chile, según los resultados del Monitor de Sostenibilidad Empresarial (MSE) 2026 de Ipsos, uno de los estudios más amplios del país en esta materia. La medición ubica a la UNAB inmediatamente después de la Universidad de Chile dentro de la categoría Educación y por sobre otras instituciones de educación superior evaluadas.

El resultado cobra especial relevancia porque el estudio no se limita al ámbito medioambiental. El MSE utiliza criterios ESG (Environmental, Social and Governance), un modelo internacional que evalúa la percepción de las organizaciones en tres dimensiones: desempeño ambiental, impacto social y calidad de la gobernanza.

Para elaborar el ranking, Ipsos realizó 25 mil evaluaciones ciudadanas a partir de una muestra de 5 mil personas y analizó a 100 organizaciones presentes en el país. La metodología considera atributos como la contribución al desarrollo del país, el apoyo a las comunidades, el trato justo a los trabajadores, la inclusión y diversidad, la transparencia, la ética corporativa, la protección de datos personales y las acciones ambientales, entre otros factores.

Con mejor percepción de sostenibilidad

En el ranking general de las 100 organizaciones evaluadas, la Universidad Andrés Bello alcanzó un índice de 613 puntos, ubicándose entre las entidades con mejor percepción de sostenibilidad del país, superando ampliamente la media nacional del estudio (593 puntos). Además, en el sector educación se posicionó como la segunda institución mejor evaluada, solo detrás de la Universidad de Chile.

Ana María Pavez, prorrectora de la Universidad Andrés Bello, destacó que este reconocimiento refleja una visión integral del quehacer universitario. “Este resultado nos enorgullece porque proviene de la percepción de las personas y reconoce una forma de entender la sostenibilidad que va mucho más allá del cuidado del medio ambiente. En la UNAB buscamos generar impacto positivo a través de la formación de nuestros estudiantes, la investigación, la vinculación con el medio y una gestión institucional basada en principios de transparencia, inclusión y responsabilidad”, dijo.

La autoridad agregó que “rer reconocidos entre las instituciones educacionales con mejor percepción de sostenibilidad en Chile nos compromete a seguir fortaleciendo nuestro aporte al desarrollo del país y a las comunidades con las que trabajamos diariamente”.

El estudio de Ipsos también muestra que la ciudadanía asocia cada vez más la sostenibilidad con dimensiones sociales y de gobernanza. De hecho, las áreas social y ambiental aparecen como las mejor evaluadas dentro del índice general, lo que evidencia una comprensión más amplia del concepto y una creciente expectativa respecto del rol que cumplen las organizaciones en la sociedad.

Para Ignacio Guerrero, vicerrector de Vinculación con el Medio y Alumni de la UNAB, el posicionamiento alcanzado por la universidad responde al trabajo desarrollado durante los últimos años para integrar la sostenibilidad en todas las áreas institucionales. “La sostenibilidad es uno de los ejes estratégicos de la Universidad Andrés Bello y forma parte de nuestra identidad institucional. Este reconocimiento confirma que existe una valoración de los esfuerzos que realizamos para aportar al desarrollo sostenible desde la educación, la generación de conocimiento y la vinculación con los territorios”, afirmó.

“Los criterios ESG consideran aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Por eso este resultado refleja una mirada integral de nuestro desempeño y de cómo la comunidad percibe el aporte que hacemos a los desafíos actuales del país”, agregó Guerrero.

El Monitor de Sostenibilidad Empresarial 2026 concluye además que la confianza y la credibilidad son elementos cada vez más relevantes para la valoración de las organizaciones. En ese contexto, el posicionamiento alcanzado por la UNAB constituye una señal positiva sobre la percepción de su contribución a la sociedad, su compromiso con el desarrollo sostenible y la coherencia entre su propósito institucional y su actuar.