Cae director del Sernac de Arica por contratar a militantes de partidos “alineados” al Gobierno

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó la renuncia de Marcos Oviedo, quien hasta el día anterior se desempeñaba como director regional subrogante de Arica y Parinacota, luego de que se conocieran antecedentes sobre la contratación de militantes de partidos oficialistas.

A través de una declaración institucional, el organismo indicó que la directora nacional subrogante solicitó la salida de Oviedo, la que ya fue aceptada.

Asimismo, el servicio comunicó que instruyó un procedimiento disciplinario para investigar los hechos y determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse del caso.

“El SERNAC colaborará plenamente con las instancias competentes para el adecuado esclarecimiento de los hechos, en el marco de las atribuciones que le confiere la ley”, señaló la institución.

Además, reafirmó su compromiso con “la probidad, la integridad, la transparencia y el estricto cumplimiento de los principios que rigen el ejercicio de la función pública”.

La decisión se produjo luego de la publicación de El Mostrador sobre antecedentes que daban cuenta de un correo electrónico enviado por Marcos Oviedo el pasado 11 de junio, en el que solicitaba autorización para realizar contrataciones directas de profesionales vinculados a Renovación Nacional y al Partido Republicano.

Según esos antecedentes, el entonces director regional subrogante planteó la necesidad de conformar “un equipo nuevo” alineado con “lo que nuestro Gobierno del Presidente José Antonio Kast impulsa”, proponiendo reemplazar a funcionarios que enfrentaban procesos disciplinarios mediante nombramientos directos, sin concurso público.

El correo también señalaba que, tras una reunión con autoridades del nivel central, había sido autorizado inicialmente para realizar entrevistas a profesionales “de nuestra colectividad RN y Republicanos”, aunque posteriormente se le informó que no podía concretar contrataciones directas debido a las restricciones impuestas por el ajuste fiscal.

Pese a ello, posteriormente fue incorporada al servicio Evelyn Milos Cáceres bajo la modalidad de contrata. De acuerdo con la información publicada, la profesional milita en Renovación Nacional desde abril de este año y, según fuentes internas, era considerada una persona de confianza de Oviedo. Esta funcionaria, que fue pasada al Tribunal Supremo de RN, fue detenida hace algunos años junto a su grupo familiar en Perú por transportar en su vehículo 47 kilos de droga.

El caso se suma a la reciente salida de la exseremi de Salud de Arica y Parinacota, Karla Kepec, quien dejó su cargo luego de la difusión de un mensaje en un grupo partidario donde ofrecía cargos exclusivamente para “republicanos o hijos de republicanos”, situación que el Ministerio de Salud calificó como un incumplimiento de las normas y principios que rigen la función pública.