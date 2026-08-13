Escuelas protegidas en tiempos digitales

La convivencia escolar dejó de ser un fenómeno que ocurre exclusivamente dentro de los establecimientos. Hoy, muchos conflictos entre estudiantes comienzan o se intensifican en redes sociales y aplicaciones de mensajería, pero sus consecuencias llegan cada mañana a las salas de clases.

Durante 2025, cerca del 60% de las denuncias por convivencia escolar recibidas por la Superintendencia de Educación estuvieron relacionadas con el entorno digital. Una realidad que obliga a ampliar la mirada sobre cómo prevenimos y enfrentamos la violencia escolar.

En este escenario, el proyecto de ley Escuelas Protegidas abre una oportunidad relevante. Fortalecer las herramientas de las comunidades educativas es necesario, pero la normativa también debe reconocer que el ciberacoso trasciende horarios y espacios físicos.

No se trata de aumentar las responsabilidades de los colegios, sino de entregarles herramientas claras para actuar frente a situaciones digitales que impactan la convivencia: orientaciones específicas, coordinación con las familias y mecanismos de intervención temprana.

Proteger la convivencia escolar hoy también significa abordar aquello que ocurre fuera de los muros del colegio, pero que afecta profundamente la vida dentro de ellos.