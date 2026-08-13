EE. UU. presiona a Chile y la región para abandonar la Corte Penal Internacional

El gobierno de Estados Unidos instó a Chile y otros países latinoamericanos a abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), sumarse a operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico y aumentar sus presupuestos de Defensa.

El emplazamiento fue formulado por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, durante una conferencia realizada en Ciudad de Panamá. Según informaron BioBioChile, el ministro de Defensa, Fernando Barros, estuvo presente en la cita, en la que Chile participó como observador.

Hegseth acusó a la CPI de intentar extender ilegalmente su jurisdicción sobre las operaciones y el personal militar de Estados Unidos y sus aliados. En ese contexto, llamó a los integrantes de la Coalición Americana contra los Cárteles (ACCC) a retirarse del tribunal internacional.

“Insto encarecidamente a todos los miembros de la ACCC a que abandonen la CPI”, sostuvo el jefe del Pentágono, quien calificó al organismo como una amenaza para la soberanía y los intereses nacionales de los países de la región.

HEGSETH: “HISTORIC DROPS IN CRIME” ACROSS AMERICA

Pete Hegseth points to sharp declines in fatal overdoses, fentanyl flows, border crossings and violent crime, calling the trends historic. #WashingtonEye pic.twitter.com/JSaj1ZfBrS — Washington Eye (@washington_EY) August 13, 2026

Las dificultades para Chile

La exigencia plantea un problema institucional para Chile. El país ratificó el Estatuto de Roma y reformó la Constitución en 2009 para reconocer la jurisdicción de la CPI. Estados Unidos, en cambio, nunca ha reconocido el tratado que creó el tribunal. Venezuela ya inició los trámites para retirarse.

De acuerdo con Ex-Ante, el Gobierno chileno se comprometió a evaluar la propuesta de crear una alianza militar regional contra el narcotráfico. Sin embargo, el medio señaló que en círculos oficiales admiten que la iniciativa no coincide con los intereses estratégicos del país y que las Fuerzas Armadas carecen del marco legal, presupuesto y capacidad operativa necesarios.

Washington también presionó a los países latinoamericanos para que incrementen su gasto militar. Hegseth advirtió que la administración de Donald Trump espera una inversión “sustancial” en capacidades defensivas y remató su mensaje señalando que “esto no es un juego”.

El subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Elbridge Colby, ya había calificado como “absurdo” que algunos países de la región destinen menos del 1 % de su PIB a Defensa. Chile invierte un 1,52 %.

China y la ofensiva regional

La iniciativa estadounidense contempla una fuerza de tarea vinculada al Escudo de las Américas y al Comando Sur, destinada a intensificar las operaciones contra los carteles de drogas. Washington presentó la Operación Lanza del Sur como modelo para futuras acciones regionales.

La presión se produce mientras Chile negocia con Estados Unidos una rebaja de los aranceles aplicados a parte de sus exportaciones, que aumentaron desde un 10 % hasta un 12,5 %.

Según analistas, se identifica además como trasfondo de la alianza militar el intento de Washington por contener la influencia de China en América Latina. El desafío resulta particularmente sensible para Chile, cuyo principal socio comercial es precisamente el gigante asiático.